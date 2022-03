El feminismo equivocado

8 de marzo, el día internacional de la mujer; el día en el que se celebra la IGUALDAD entre mujeres y hombres. ¿Por qué recalco igualdad? Porque muchas veces no la estoy viendo.Y digo esto porque cada vez veo más mujeres ensuciando las cualidades del hombre para hacer brillar las de la mujer, sobre todo en días como hoy. Las redes sociales, en muchas ocasiones, se inundan de odio, como si todos los hombres tuvieran que pagar las costumbres arcaicas que había años atrás. ¿Realmente necesitamos ponernos en contra del hombre para brillar? ¿Reivindicamos que somos independientes y que no necesitamos a un hombre para nada, en ningún aspecto, pero lo necesitamos para sentirnos mejor en esta lucha? ¿En qué lugar nos deja esto?Una mujer puede ser honesta, paciente, sensible, leal, entre otras muchas cosas; pero un hombre también. Porque somos exactamente iguales. Los valores y cualidades en realidad se forjan a través de vivencias, la educación recibida, y la experiencia, independientemente del género. Es por eso que todos podemos ser aquello que deseemos.Es cierto que queda mucho camino por delante en temas de igualdad. Sé que todavía podemos ver un número mayor de hombres en altos cargos que mujeres, y que, en muchos aspectos, aún no se nos otorga el valor que merecemos. Sin embargo, debemos luchar por ello sin provocar un efecto contrario.Así que, para las mujeres que estáis haciendo un mal uso del feminismo, por favor, tratad como queréis que os traten. Transmitid el mensaje que realmente queremos transmitir. Y, sobre todo, luchad, pero de manera igualitaria.