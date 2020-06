Fiesta de la Santísima Trinidad 2020

Este año, la Semana Santa y otras fiestas religiosas importantes se han celebrado sin su acostumbrado esplendor. En la Fiesta de la Santísima Trinidad (7 de junio), el Papa Francisco se asomó, por segunda vez desde la pandemia, a la ventana de la Biblioteca del Vaticano para saludar a los fieles. Les recordó que “la acción de las tres Personas divinas – Padre, Hijo y Espíritu Santo – es todo un plan de amor, un diseño de salvación para nosotros. La fiesta de hoy nos invita a dejarnos fascinar por la belleza de Dios; belleza, bondad e inagotable verdad (…)”.

La Trinidad nos habla del Ser de Dios, que es sólo Uno. Uno en esencia y Trino en personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La comprensión de este misterio la tendremos cuando veamos a Dios cara a cara; o sea, en el Cielo. Es conocida esta anécdota de San Agustín: trataba de entender el misterio de la Santísima Trinidad y se encontró con un niño que pretendía meter todo el agua del mar en un hoyo. Al quererle disuadir, el niño le dijo que Dios tampoco cabe en su mente finita. ¿Sería el Niño Jesús?

En la Solemnidad de la Santísima Trinidad, se festeja al mismo Dios, Único, Trino, Espíritu Purísimo, que no puede ser representado en imagen alguna. Pero se intenta representar a Dios con dibujos modernistas que pueden llevar a los niños y a algunos adultos, a confundirse. Se ven, incluso, en catecismos, en textos escolares y hasta en las pantallas de algunas parroquias durante la Santa Misa. Este tipo de dibujos conceptuales y caricaturescos, que surgieron después del Concilio, sin que tengan que ver con él, no son pedagógicos ni ayudan a la Evangelización: no mueven al amor y devoción. No creo que Dios se valga de ellos para convertir a alguien, como sí sucede con imágenes sagradas de verdadero valor artístico que representan a Jesucristo ( la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarnó en el seno de Santa María Virgen), a la Virgen y a los santos.

Todos necesitamos la protección de Dios y, al santiguarnos, lo invocamos en su Trinidad. Lo hacemos al levantarnos, al acostarnos, al entrar en la iglesia, al empezar algunas oraciones, en los peligros … Era costumbre general de los cristianos, santiguarse al salir de casa y, como digo a mis hijos, las buenas costumbres se deben conservar.

El Domingo de la Santísima Trinidad, a mí me gusta evocar la canción de “El Senderito”:

“ Dios es Amor, su oficio es amar,/ el tuyo esperar en Él; / Él cuidará de ti y tú déjale hacer/ (…) No quiero saber, ni quiero entender/ no quiero ver ni sentir./

Sólo sé una verdad y ésa me hace feliz:/ Dios es amor, Dios es poder,/

suma bondad, / sumo entender./ Y en ese amor y esa ternura/

y esa grandeza de mi Dios / descanso yo, descanso yo”.

(Carmelitas del Cerro de los Ángeles)

Josefa Romo Garlito