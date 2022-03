Flaco favor nos hace Macron

Lo cierto es que reconozco que después de la retirada de Angela Merkel es, sin duda, Emmanuel Macron actualmente uno de los presidentes europeos mas reconocidos, mas prestigiosos y que destaca de otros lideres europeos del momento.

También me parece bien que Macron o algún otro líder poderoso tenga contacto y vía abierta directa con el temible e imprevisible Vladimir Putin. Lo que ya no me parece tan bien es que airee los términos de la conversación, mucho menos cuando estas son tácticas (mensajes) del dictador ruso, y que coinciden en los mismos momentos que se mantiene por segunda vez la reunión con las delegaciones rusa y ucraniana que estaban sentados para negociar un posible paro de la guerra y poder volver a la paz.

Sí, Macron ha caído en la trampa. Mientras algunos deseamos que se ponga fin a esta triste situación y que aun mantenemos alguna esperanza con estas negociaciones bilaterales de paz, pues resulta que va el presidente francés y suelta: tras hablar con Putin, este le dijo que “lo peor esta por venir”. Pues muy mala noticia, incluso aunque esto fuera cierto, creo que no hay que hacer de “altavoz” de Putin, al hacerse públicas este tipo de informaciones estamos perjudicando la moral de los valientes ucranianos que se baten con gran coraje defendiendo a su país. Es que además tira por tierra los trabajos de la comisión negociadora y también dinamita la moral y sus objetivos .

Por tanto, contacto con Putin, sí, y si hay mas líneas mejor, pero por Dios que no las hagan publicas, pues es lo que pretende Putin. No nos olvidemos que la llamada fue a iniciativa del propio Putin, el mismo que ya engaño a Macron cuando horas antes de invadir a Ucrania, le afirmo que “no atacaría”.

¿Cómo puede Macron pedir a Putin que garantice la seguridad del presidente Zelenski? Por si no fuera poco, una vez terminada la conversación telefónica, resulta que Macron habló con el presidente ucraniano y, por supuesto, va y le cuenta todas las mentiras que le ha dicho Putin. Pues yo de Zelenski, la verdad no le escucharía, creo que le esta minando la moral a una persona que, pase lo que pase, hoy por hoy es el héroe moral.

Claro, como se nota que en el próximo mes de abril habrá elecciones en Francia.

Falta precaución y mas sentido de responsabilidad y de estado mundial, en este caso.