Frente a las teletareas, sosiego

Voy a tratar de exponer mi visión sobre el sentir de padres, profesores y alumnos ante la nueva y difícil situación que nos toca vivir, asumiendo que mis palabras -dichas con el máximo respeto hacia las partes citadas- solo van a representar eso, mi punto de vista ante esta dura realidad, que está conformada por múltiples escenarios.

Creo que la emergencia de la situación actual ha impedido a los profesorados reflexionar y coordinarse; y eso, unido al diferente soporte tecnológico con que cuentan hogares y centros, ha derivado en distintas situaciones, que trataré de recoger.

Hay centros y hogares cuya tecnología posibilita impartir clases online, con interacción profesor-alumno en tiempo real. Esto permite interactuar y aclarar conceptos y dudas in situ e incluso ver las de los compañeros (la comunicación horizontal es fundamental en el aprendizaje). Pero hay otros que no disponen de medios tecnológicos adecuados o suficientes y los profesores se las ingenian como pueden para salvar la situación. En este caso, los problemas de comprensión no pueden resolverse con inmediatez, lo que necesariamente dificulta el proceso y empobrece los resultados.

Además, debemos tener en cuenta que hay alumnos, a los que se les suele llamar “buenos”, que aprenden y aprenderán siempre con o sin profesor, pero hay otros que, sin el profesor, lo tienen muy difícil. El caso es que una gran cantidad de chicos recurren a sus padres; y aquí tenemos un grave problema, pues se produce una transferencia de la labor del profesor a los progenitores, que es algo para lo que la mayoría no tiene ni la preparación ni el tiempo necesarios. Aparte de que no es lo mismo el contexto escolar que el familiar.

El desigual panorama que he descrito actúa en el sentido de acrecentar las diferencias entre el alumnado.

Pero es que, además, se puede llegar a una paradoja socialmente peligrosa: pensar que, si esto fuera posible, la institución escolar sería innecesaria o sustituible por un ordenador o cualquier medio telemático.

¿Qué hacer ante esta situación? En primer lugar, creo que llamar a la calma. Tenemos por delante tiempos difíciles y es mejor procurar dar a los problemas su justa dimensión.

Después de una semana de trabajo, con prisas y sin los recursos adecuados, muchos profesores están manifestando su insatisfacción y se están organizando para adoptar criterios comunes y acordes con las nuevas circunstancias. Mi propuesta ante este problema está en la misma dirección que apuntan los directores de centro que están enviando consignas tranquilizadoras a los claustros de profesores, a la vez que advierten de que no se debe adelantar materia, sino reforzar lo aprendido y proponer actividades encaminadas a facilitar futuros aprendizajes. Advierten también de la necesidad de adecuar el ritmo y los plazos de realización de las tareas al nuevo contexto.

La situación es dolorosa, pero tenemos por delante un tiempo precioso para hacer que los alumnos fomenten su autonomía y terminen el día con la sensación de que han alcanzado aprendizajes útiles y gratificante y que se les han puesto retos que han sabido superar

Concluyo mi escrito afirmando, porque estoy convencida de ello, que aprender determinados conceptos más tarde (y digo posponer, no eliminar) resulta insignificante en comparación con que alumnos más conscientes, más responsables, más satisfechos y seguramente también más maduros, retomen las aulas. Y no digamos si encima son recibidos por profesores más experimentados y mejor valorados por una sociedad que ha percibido su trabajo no como una carga que añade presión a sus vidas en unos momentos tan difíciles, sino como la ayuda que les ha permitido conocer mejor a sus hijos y verlos aprender y progresar a pesar de su necesario confinamiento.

Pepa Guerrero

Profesora jubilada de Biología en Educación Secundaria