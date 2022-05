La "Generación de cristal" es un término que se viralizó en las redes sociales y hace referencia a todos aquellos nacidos a partir del año 2000. A estos se les caracteriza por ser más frágiles que generaciones anteriores, tener poca tolerancia a la crítica, al rechazo o a la frustración. El término "cristal" hace referencia a la fragilidad o a la manera en que se quedan "rotos" por dentro si algo no va tal y como se esperan.Sin embargo, son una generación que domina la tecnología, que no se conforma con seguir los arquetipos patriarcales establecidos y no temen hablar sobre las injusticias. Por un lado, se caracterizan por ser una generación con gran sensibilidad a la crítica y un alto nivel de inseguridad. Por otro lado, tienen un alto compromiso con las causas sociales y ambientales, al mismo tiempo que tienen una mayor conciencia de la importancia de la inteligencia emocional y de la salud mental respecto a sus predecesores.Es verdad que ahora tenemos mucha más libertad que hace cincuenta años y, en vez de crear un ambiente tóxico, deberíamos aprovechar esta evolución social para generar un cambio. Los derechos y libertades que tenemos hoy en día son gracias a la lucha de las generaciones pasadas y, por tanto, nos toca a nosotros seguir haciendo lo mismo para las futuras generaciones.