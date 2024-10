GLOBO SONDA DEL GOBIERNO: BAJA MÉDICA FLEXIBLE Y PENSIONES

La Ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz, se dedica a propagar "globos sonda", lo cual genera mucha incertidumbre en trabajadores y pensionistas. Su última ocurrencia ha sido el anunciar que pretende implantar lo que denomina "baja médica flexible".

Una vez que el Gobierno ya ha potenciado la jubilación demorada, ahora pretende aplicar ese engendro de "baja flexible". La jubilación demorada tendrá en su mayor parte rostro de mujer, de persona con períodos largos de desempleo, con trabajos precarios. Se acogerán principalmente las personas que menor pensión tendrían y se acogerán a la misma no "voluntariamente" sino por un tema de supervivencia económica. Si el Gobierno se digna a ofrecer datos públicos al respecto (si no continúa ocultándolo) estoy seguro que esa sería la fotografía de la jubilación demorada.

Esas dos medidas juntas (jubilación demorada y baja flexible) causarían una tormenta perfecta. Imaginemos una situación de persona perteneciente al colectivo vulnerable indicado anteriormente, con 69 años de edad y que esté en situación de baja médica. Si, no exagero, es una situación perfectamente posible en el presente,,, y en el futuro. A mayor edad más probabilidades de tener problemas de salud. Pues bien, esa persona que se ha visto obligada a demorar su jubilación, probablemente iría a trabajar (estando de baja) para poder cobrar la totalidad de su sueldo y no el 75% que cubre la SS. Además, probablemente otra razón para ir a trabajar estando de baja sería evitar un despido. Ya sé que una baja médica no es motivo de despido ... pero todos sabemos que existe el despido improcedente, que para ese colectivo supone una indemnización ridícula. En definitiva, esas dos medidas, son lo que se quiera menos progresistas.

A todo ello se añaden las medidas adoptadas en contra de las personas que se han jubilado de forma anticipada a pesar de tener más de 40 años cotizados, que tienen que sufrir fuertes penalizaciones a sus pensiones hasta su muerte. Mientras tanto, a los sindicatos mayoritarios ni se les ve ni se les espera.

Con todo este panorama de medidas antisociales no es de extrañar que asociaciones de pensionistas, como ASJUBI40, hayan convocado una gran manifestación para el próximo día 26 de octubre en Madrid.