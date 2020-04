Pasan los días y la pandemia del coronavirus en nuestro país se mantiene en cotas dramáticas. Además de arrebatar 10.000 vidas, este maldito virus está destrozando a miles de familias que al dolor de la pérdida tendrán que sumar el de no poder despedir a los suyos. Dejando atrás (pero no olvidando) las responsabilidades del Gobierno en los actos del 8-M, ahora hay que pensar en las consecuencias catastróficas que para la economía va a tener esta crisis. Estos días me acuerdo de las palabras que me decía mi abuela cuando me hablaba de la Guerra Civil: la guerra fue mala, pero la posguerra fue peor.

Esto no es una guerra civil, es una lucha mundial contra un virus que, una vez ganada, va a sumir a nuestro país en la desgracia. Hace apenas un par de semanas, animé en un periódico regional a que Sánchez formara un gobierno de concentración apoyándose en PP, Vox y Ciudadanos. Y pequé de iluso. Día tras día vemos a un Gobierno que actúa tarde, descontrolado, enfrentado y más preocupado por su imagen que por la situación del país. Vemos a un presidente que en vez de apoyarse en una oposición leal, se echa en brazos de un vicepresidente incendiario. Un vicepresidente cuya única inquietud es expropiar los ahorros de todos los españoles con la excusa falsa del que dinero privado pertenece al Gobierno.

El pasado sábado, mientras media España estaba en la siesta, Sánchez anunció en televisión que obligaba a cerrar todas las empresas de España, a excepción de los sectores esenciales. De nuevo sin consultar a la oposición ni a los empresarios o autónomos. Por si no fuera poco, las PYMES sin actividad deberán seguir pagando impuesto o acogerse a “prestamos trampa”. Comprobada la inutilidad de este Gobierno, el tándem Sánchez-Iglesias debe dimitir de inmediato y dejar paso a un gobierno de emergencia nacional presidido por el rey Felipe VI e integrado por los ministerios de Economía, Trabajo, Educación, Sanidad, Interior, Defensa y Exteriores. Unas carteras formadas por expertos sin afiliación política y elegidos por el rey para sacar a los españoles de esta grave crisis lo antes posible y con el menor sufrimiento posible.

Juan Antonio Extremera Apesteguia

Ex portavoz del Partido Popular en Echarri Aranaz (Navarra)