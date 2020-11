Qué triste suena decirlo. Pero más triste parece serlo. Tantas personas jugándose la vida por nosotros y nosotros jugando con sus vidas. Pareciera que estamos en un videojuego dónde morir implica resucitar. Y así hasta que pasamos de nivel. Pareciera que tenemos las siete vidas de un gato. Y por desgracia, no es así. Que no vale saltarse a la torera las normas, ser juzgado y arrepentirte. Que en estos tiempos hace falta presumir más de humildad y humanidad. Y no de cuantas noches salimos de fiesta pudiendo contarlo

El vídeo del día Trabajadores del hospital Infanta Sofía se concentran para pedir más medidas.

Porque tu diversión no es la mía, ni la suya.. Que no se trata de decir, se trata de hacer. Y si no hacemos un conjunto no vamos a salir de esta pandemia que nos lleva por los caminos más oscuros del túnel. Y dónde la salida de emergencia es difícil de percibir sin una gotita de conciencia.