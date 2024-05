Ha llegado el momento de decir aski da

Basta ya de la polarización, basta ya de la manipulación en los discursos, basta ya de cordones sanitarios a los rivales políticos, basta ya. Sí señora Chivite, basta ya de empobrecer al sector primario, basta ya de otorgar más derechos a los de fuera que a los autónomos, basta ya de enfangar los parlamentos o el Congreso con discursos banales que parecen obras de teatro barato. Basta ya, por favor.

El odio de las redes sociales no refleja la realidad de la calle, tampoco sus discursos o debates parlamentarios son reales ni amables, cómo dije en un tuit al señor Alzorriz, parecen peleas de recreo en el instituto, pero entre representantes políticos que cobran más que los directores de esos institutos.

Deben dar el ejemplo en educación, diálogo y sobre todo solucionar problemas, que es lo se espera de ustedes y por eso cobran.

No por hacer anuncios manipulando los datos y ocultando otros, para evitar así, mostrar la realidad de los resultados de sus políticas a la ciudadanía, y seguir aumentando los problemas o creando otros que no existían en el mundo real.

En vuestro trabajo, respondo a su carta señora Chivite, pero ya ve que me dirijo a todos. Pueden decir que les gusta la buena política, pero si los debates parecen riñas de niñatos de instituto basadas en insultos, justificar los errores, delitos o la corrupción de sus partidos, en que otros contrarios lo hicieron antes; los que no llegan a fin de mes, los que con su sudor pagan sus sueldos, si ven cuál es su comportamiento, es normal se rebajen al ejemplo que ustedes dan.

Esa es la explicación que parece no entienden desde sus sillones de poder, hay personas pasándolo muy mal, aquí en Navarra y en España, no hace falta irse a otro continente para hacer la foto.

¿Saben? Hoy en día la gente teletrabaja, vaya idea les he dado para poder ahorrar recursos y lo que se han gastado en el viaje lo empleen en una partida de ayuda, que creo, esas personas lo aprovecharán más que un recuerdo o una foto con ustedes, foto que hoy en día pueden hacer con IA.

Tal y cómo se puede ver en mi carpeta ciudadana o email, hay muchas instancias y correos sin respuesta, dirigidas al gobierno y todos los grupos del parlamento, incluso del Congreso ¿Ven? Vuelvo a la vida real, alejada de sus sillones, no quiero poder escribirle en Twitter, de hecho tengo otro perfil que si me gustó la idea de poder usar algún día @VideoForest y no tener que estar esperando sus protocolos o burocracia, con este perfil para combatir el aburrimiento entre respuestas o intentar comunicarme con ustedes.

Pero fuera de Twitter, en la vida real, desde sus enmoquetados sillones o sillas de piel, se dedican aplicar silencio administrativo a mi nombre y apellidos; a sus rivales políticos que representan a la ciudadanía y aunque no les han votado, no deben ignorar o maltratar.

Basta ya, sí por favor, señora Chivite y demás compañeros de su profesión, basta ya y encuentren lo que les une, y por favor, vuelvan a tomarse su trabajo cómo vocación para ayudar a mejorar el país y no como un modo de vida profesional, es normal que haya sagas de apellidos en la política o las redes clientelares, pero no debería ser legal.

Basta ya, sí, por favor.