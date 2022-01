He tenido un mal sueño

He soñado que me hablaba el presi y me quedó grabado su rollo bastante inconexo, sueño. Recuerdo que él hablaba y era algo así lo que decía:

Españoles, sois tontos. Sois cortitos mentales y sois bobos. Estáis ciegos, sordos y mudos. Sois marionetas en los hilos de mis títeres. ¿Cómo podéis vivir tan atolondrados?

Me río de vosotros, realmente me carcajeo, os trato como idiotas y muchos, muchísimos me aplaudís y me seguís como rebaño ovejuno. ¿Cómo es posible que creáis una sola palabra de lo que digo? ¿No os dais cuenta de que hablo sin ton ni son, o sea que soy un bultuntún?

Eso significa que sois cobardes, unos cagalindes y carcundas con las ideas retrógradas. Sois unos inconscientes y unos mamertos, os faltan luces.

Yo soy progre casquivano, sinvergüenza y fantoche, pero vosotros parecéis petimetres y unos zascandiles.

No pretendo insultaros ni os estoy increpando porque yo soy un sicofante, pero es natural ya que todos sabéis que lo mío es de soñador, no capto la realidad, soy un nefelibata y un carmándula tarúpido.

Por todo ello no os extrañéis de las alabanzas que acabo de dirigiros. No soy hierofante o maestro de nociones recónditas, soy lo que os digo que soy; pero vosotros, los que sois mis seguidores, los sanchistas, mis colaboradores, mis votantes fieles, sí, vosotros sois estúpidos zurumbáticos.

Yo soy, como dijo el Rey en su discurso de Navidad, ejemplo de integridad. Soy entero, completo, aún no me falta una pierna, ni un ojo o una mano, ni siquiera una oreja. Soy íntegro corporal, muy narcisista pero carente de verdad, de toda esperanza, de respeto y de moral; privado de sentido común hasta 17 veces, y con nula capacidad para gobernar.

Os cuento mis recientes logros, grandes logros que nadie podrá igualar; tales como la enorme, descomunal inseguridad ciudadana que he instituido y normalizado en España, con la ayuda impagable del tal Marlaska como eficiente ejecutor y de la misma, defensor. Mi engaño a los Palmeros es el mismo que hago a todos los españoles, pero más volcánico y más teatral. Con todo ello patrocino, justifico y defiendo que España retroceda en todos los ámbitos y sectores, a base de sectarismo, derroche y miedo. Así es como yo cumplo “de pe a pá” la Constitución, y montando redes clientelares de todo tipo, calaña y condición, para que nadie se queje de que no pago bien su voto.

¿No es fantástico? Algo así decía Honoré de Balzac, nuestro gobierno es una máquina gigantesca manejada por pigmeos. Esto, junto con malgastar el dinero de Bruselas y la gran cruz a P. Iglesias, da mucha estabilidad a mi legislatura.

Drociano