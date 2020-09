Hernán Cortés Conquistador de la nueva España

El profesor Ramón Tamames, describe en su libro “Hernán Cortés Gigante de la Historia” (1), la vida y obra del conquistador de México, como pocos lo han hecho con el rigor y ágil pluma que le caracteriza.

El libro, está dedicado a los 600 millones de hispanohablantes de ambos hemisferios, 500 años después.

Se han derramado ríos de tinta sobre la vida y obra de Hernán Cortés. Historiadores de la época, biógrafos y cronistas de entonces y de ahora, han descrito con mayor o menor acierto la gran epopeya.

El profesor Tamames, expone en su ensayo, los argumentos que van tejiendo poco a poco la gesta. Desde los tratados oceánicos entre Castilla y Portugal (Alcocovas y Tordesillas) fundamentales para comprender todo lo que aconteció después.

En el libro, se relatan con un análisis riguroso las conquistas de Hernán Cortés. Descubriendo primero la gran proeza del viaje por el litoral mexicano, desde Cuba a México. Una gran aventura hasta llegar por barco, a la nueva ciudad de Veracruz y por tierra a Tenochttlan llamada más tarde México.

El conquistador, se fue forjando poco a poco a partir de 1519 arriesgando todos sus recursos. Reconquistó Tenochttlan después de la gran guerra; apoyado por los mexicas hasta la rendición de Cuauhtema.

A partir de 1523 llegaron los años de oro de Hernán Cortés. Argumenta el autor, cómo Carlos V le designó Gobernador, Capitán General y Justicia Mayor de la Nueva España y más tarde marques del valle. Alcanzó entonces la cumbre de su gloria.

En la conquista de México, fue muy importante, cómo Cortés permitió la convivencia de los antiguos cultos, aunque fomentando el cristianismo. Primero por los franciscanos y después por los dominicos; lo que desmonta en gran medida las mentiras que los detractores del conquistador, como Antonio Pérez, Luis Sánchez y otros muchos, derramaron sobre él.

En el prólogo, describe Josep Borrell, como se creó a las afueras de México el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, para la educación de las élites indígenas impulsado por el primer virrey Antonio de Mendoza.

La Leyenda Negra, empezó a difundirse en el siglo XVI, y no ha dejado de utilizarse contra España desde entonces.

Hernán Cortés buscaba control, poder, autoridad, no derramamiento de sangre (2). El profesor relata cómo todos los cronistas y biógrafos del conquistador, españoles como Menéndez Pidal, Madariaga, José Luis Martínez, y otros; ingleses como, Hugh Tomas y Prestton; mexicanos como, Pereyra y Vasconcelos, coinciden con respecto a la magna figura, como hombre valiente, generoso, culto y decidido.

Hubo, continúa Tamames protagonistas coetáneos de Cortes. Carlos V rey emperador, Moctezuma, Cuauhtémoc, Diego Velázquez, Gobernador de Cuba, Pedro Alvarado, conquistador de Guatemala, Gonzalo de Sandoval, el mejor amigo de Cortés, Bartolomé de las Casas y otros muchos, que influyeron en la conquista y fueron parte importante en la vida y obra de Cortés.

Hernán Cortés murió en España en diciembre de 1547 a los 62 años, enfermo por la disentería. En las exequias intervino directamente, Juan Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medinasidonia. Finalmente, fue enterrado en la iglesia del Hospital de Jesús en ciudad de México.

Para finalizar y no extenderme más de lo debido, coincido con las palabras del autor del libro: Don Hernán Cortés, supo valorar lo que había hecho, y lo que quería hacer después de ganar la guerra total: configurar un país nuevo, sincrético como se dice ahora. Es lo que al final más le interesó como enamorado de México, una tierra que llegó a considerar como su nueva patria. Su obsesión era que no se desorganizara lo vislumbrado por él, que México pudiera ser dicho en léxico de ahora un hábitat hospitalario para todos; eso sí, conservando el mismo cuanto más poder mejor. De ahí que Carlos V no le dejara llegar a Virrey.

Ramón Tamames, como dije al principio ha hecho una magnifica descripción amena y rigurosa de la obra del conquistador de la Nueva España.

Después de leer el libro, que cada uno valore su contenido y saque conclusiones.

(1) Pre-edición de RT Madrid/México junio 2019.

(2) Hugh Tomas, El Imperio de Carlos V.