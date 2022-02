Guten Morgen, José Carlos Ruíz Perales Calatayubies de nacimiento Alemán de adopción.

Algún día nos gustaría que se estrenara la película de la vida del emigrante, Jose Carlos Ruíz Perales, emigrante muy solidario con el pueblo Germano, colaborando en el último desbordamiento del río en su pueblo de adopción, Mayen en Rheinland-Pfalz (Alemania), emigrante por trabajo, Jose Ruíz trabajo en Kimberly klar en Calatayud, vivió el cierre de la factoría en Zaragoza y tuvo que desplazar su casa a Mayen Alemania, con su maleta llena de ilusiones y su gran pasión la bicicleta, Jose Carlos Ruíz Perales "Un español en Alemania" Que puede poner rostro a los españoles en Alemania, la película de su vida nos gustaría que se estrenará en más de treinta mil salas de cine, Guten Morgen, Jose Carlos Ruíz Perales una película de Jose Mateos Mariscal que nos cuenta una historia de un migrante español en Alemania, pero de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados.

"Un día tal como un 8 de Enero del 2014 salíamos de Calatayud un grupo de 25 compañeros que estuvimos trabajando para Kimberly Klar, empresa que cerro. Una empresa Alemana, Ontex, en la necesidad de ampliar su plantilla con gente especializada nos vino a buscar y nos contrató para seis meses"

La migración es una realidad a la que se enfrentan muchos de nuestros compatriotas españoles en Alemania Los problemas que arrastran a nuestros paisanos a migrar y todas las dificultades a las que se enfrentan para hacerlo son cosas que no pueden ser ignoradas por ningún español.

Pero esto no quiere decir que no podamos meter factores que cambien el tono de las historias a las que estamos acostumbrados a contar. Jose Carlos Ruíz Perales tiene una historia muy peculiar. ¿Qué pasaría si un Zaragozano calatayubies en vez de migrar al País Vasco o a Cataluña migrara a Alemania? Guten Morgen Jose carlos Ruíz Perales cuenta la historia de un bilbilitano apasionado de su trabajo en la fabricación de pañales para bebé, en su natal Calatayud, la factoría cierra y decide traslado a Alemania, y entonces decide buscar su futuro en la tierra Bávara sin idioma, el alemán es considerado un de los idiomas más difíciles del mundo.

"Los primeros meses, fueron relativamente buenos la novedad, disfrutando de todo aunque también hubo alguna espina. Pasado ese tiempo, ya estuve integrado en la fábrica, a partir de ahí han transcurrido los días, los meses y hasta los años hasta hacer un total de 8. 8 años en los que ha habido momentos muy difíciles en los cuales he estado a punto de tirar la toalla, no lo hice porque la palabra rendición no la conozco."

Su simpatía su bondad y sus cualidades son bastantes para hacer amigos, sin necesidad de pronunciar una palabra, en ese imposible idioma para un Español, un idioma que se tarda tres vidas en aprender. El problema del traslado es que no encuentra emocionalmente su sitio, lo que lo deja en una situación terrible, país con un idioma totalmente ajeno (donde hace un frío del carajo). Jose Carlos Ruíz Perales convive con personajes entrañables entre los que destaca la señora propietaria de su vivienda en Alemania, personas retiradas del mundo laboral, que él con su agrado simpatía toma con moderación su cerveza Alemana en el bar del pueblo de adopción, todos ellos viejitos solitarios que solo esperan… Bueno, la muerte, pero que al conocer a Jose Carlos Ruíz Perales, nuevos aires de vida los inundan mostrándonos algunas de las partes más bonitas de la cultura alemana (como su curiosidad por las culturas ajenas). Así que Jose Ruíz deberá encontrar la manera de entablar relaciones hermosas a pesar de la barrera del idioma y las culturas. La mayoría de los españoles no vemos con tanta familiaridad a los alemanes.

Seguramente muchos de ustedes sí conocen a algún alemán o alemana o han tratado de aprender el idioma o la música, pero la mayoría de los españoles apenas nos ubicamos a su selección de amigos, sus cervezas, sus autos y sus salchichas. Además, muchas veces encasillamos a los alemanes en estereotipos o con temas que no son muy positivos, en especial el nazismo, lo que es tan negativo como que nos ubiquen a los españoles por vagos y maleantes. Los países tienen más cosas.

Alemania es una tierra de grandes pensadores, científicos, compositores, etcétera. Así, la película imaginaria de Jose Mateos Mariscal también es un esfuerzo por acercarnos a Alemania, como el realizado por Jose Carlos Ruíz Perales, pero sobre todo, por reconciliarnos con el otro. Guten Morgen Jose Carlos Ruíz Perales es una película imaginaria basada en la realidad que les sacará más de una sonrisa (sobre todo al ver como españoliza Jose Carlos Ruíz Perales a los germanos) y que habla sobre la calidad de las relaciones humanas. Así que si les da curiosidad leer las aventuras de un español en el país germano, les recomendamos ampliamente leer esta película, Jose Carlos Ruíz Pelales, tu paso por el país Germano a dejada Huella, la huella de la solidaridad, de la bondad y de los valores humanos.