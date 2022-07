Histórico: ¡Todos en pie!. La oposición levanta de sus escaños a toda la Cámara, incluido a Pedro Sánchez

Cuca Gamarra pone en pie a todos los diputados de la Cámara al recordar el aniversario del asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco. Pedro Sánchez pudo inaugurar el Estado de la Nación, pero no lo hizo. Una oportunidad trascendente para comprobar la escasa humildad, sensibilidad y patriotismo del Presidente, que no supo, no pudo o no quiso protagonizar el jefe del Ejecutivo.

Quizá ha sido la única ocasión que el PSOE de Pedro Sánchez sigue la indicación y se ve sometido a la petición del PP. La portavoz popular, asimismo, puso en umbrete a los diputados de podemos y al resto de representantes de partidos separatistas, nacionalistas y pro etarras.

Un compromiso, con las cámaras de televisión cómo testigos, que obligó a seguir la petición de un minuto de silencio a muchos que no estuvieron en ese gran detalle sensible a toda la opinión pública. Una opción que diferencia a unos de otros. El PP, partido de Gobierno junto a VOX, demuestran sentido de Estado, y en los detalles de amor a la Patria lo demuestran.

El inicio de Cuca Gamarra, en su intervención, si que hace historia y puede tener todo el valor de esta convocatoria del Estado de la Nación, superando la participación de muchos portavoces, e incluso, las argumentaciones, ya publicitadas, sobre la gestión del Gobierno, en voz de Pedro Sánchez.

Un gran detalle que posteriormente la Presidenta de la Cámara, Maritxell Batet, indicó que esos homenajes se reglamentan sólo desde la Presidencia, pero sus señorías ya fueron sorprendidos y no tuvieron otra opción que seguir la indicación de Cuca Gamarra: ¡Todos en pie!.

Hay que recordar que Sánchez ha utilizado a BILDU para continuar con su tropelías desde este Gobierno. El debate está sobre la mesa respecto a la aprobación próximamente de la Ley de 'Memoria Democrática', tras otros acuerdos con los herederos etarras, cómo la aprobación del PGE (Presupuestos Generales del Estado), a cambio de acercar a presos a cárceles del País Vasco, entre más chantajes, no sólo al gobierno social-comunista, sino a todos los españoles.

'No es que nos iguale comprarándanos con Bildu, es que nos humilla' ; ha dicho Cuca Gamarra. Igualmente señaló, dirigiéndose a Pedro Sánchez que; 'Usted está cuestionando la transición', 'queremos medidas y no meros parches'. Por otra parte, dijo la portavoz popular que en 'un país serio no hay oposición entre sus componentes'.

De todas maneras, quizá después de ese minuto de silencio han sobrado muchas palabras. Un silencio, a veces, es más elocuente que toda argumentación verbal. Y sobre todo el histórico ¡'Todos en pie'!, provocado por la oposición, a petición de Cuca Gamarra, cuándo Pedro Sánchez tuvo la oportunidad única de abrir el debate recordando a las víctimas de ETA, no lo hizo y tuvo que ser el PP quién recordó que los asesinos aún no se han arrepentido, y existen '377 víctimas, personas muertas con el tiro en la nuca, sin esclarecer'.

Pedro Sánchez tuvo que ponerse en pie, pero sobre todo, se mantuvo un minuto sin hablar, porque como le ha dicho Santiago Abascal ; ' Cuándo usted habla, señor Sánchez, sube el pan', además de preguntarle: '¿De verdad cree que profanar tumbas es tarea de Estado?'.