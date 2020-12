La hostelería, el sector que ha sido tan afectado como abandonado a causa de la Covid-19

Los españoles pasamos de escuchar en los medios de comunicación la frase de “No dejaremos a nadie atrás” por parte de los gobernantes, a plantearnos la pregunta: ¿A qué persona que cotice, aporte a la sociedad y esté afectada por la Covid no han dejado atrás?

A la gran mayoría le pilló por sorpresa, veíamos lejano aquel virus originario de China que tenía en jaque a la misma, primero fue a Italia y después a España, a muchos les parecía ciencia ficción pero la existencia y cercanía a nuestra patria de la Covid era tan real como tangible. Apuesto que la semana del nueve de marzo ha sido una de las más duras para los compatriotas españoles, ya que cada día el sobresalto era nuevo. Primeramente, fueron las terrazas, después muchos hosteleros españoles decidieron bajar la persiana ante la creciente expansión de la Covid-19. El viernes, llegaba a Madrid el cierre absoluto, a lo que se sumó el resto del país al día siguiente con el estado de alarma, con un cierre por sorpresa para los hosteleros con las consecuencias logísticas y económicas que ello conlleva, como, por ejemplo, ¿cuánto dinero han perdido los hosteleros españoles con la cantidad de comida de la que se han visto obligados a desechar? Apuesto por que los mismos siguen preguntándose quién les va a pagar esa gran pérdida.

Apuesto por que ahora más que nunca la hostelería requiere nuestro apoyo y considero sinceramente que los hosteleros que a día de hoy venden, no lo hacen para enriquecerse, sino para no tener que bajar la persiana de manera definitiva, y por consiguiente enviar al paro a cantidad de empleados haciéndoles así personas dependientes del Estado.

De la noche a la mañana, 1,7 millones de profesionales dedicados a la hostelería tuvieron que cerrar sus puertas. La mayoría ve que las ayudas y medidas supuestamente tomadas por el ejecutivo central no llegan, en ocasiones son simplemente humo y otras veces, aparentemente, son medidas útiles y eficaces; pero prácticamente escasas e inútiles.

Además, cabe recordar que este sector es clave para la recuperación de España ya que generaban cerca del 6,5% del P.I.B. y es un pilar fundamental e imprescindible para la economía española.

Considero que a la hora de pronunciarse sobre qué ayudas necesitan los hosteleros para afrontar la crisis causada por la Covid (sin garantías de recuperación) hay que ser nítido y conciso: en primer lugar, se deben suprimir las cuotas a la seguridad social al 100%, durante el periodo de estado de alarma, ya que si el hostelero no está disfrutando de los empleados no debe de pagar la seguridad social de los mismos, en segundo lugar se requiere la creación de líneas ICO, es muy importante también inyectar liquidez a las empresas, aplazar los ERTEs es fundamental y sobre todo, ofrecer a los empresarios la libertad y el derecho de poder realizar las modificaciones que consideren oportunas en la plantilla, ya que al tener menos ingresos y afluencia de clientes porque está regulada y limitada, no requieren tanto personal, y por último, es necesario que el ejecutivo central imponga una regulación equilibrada sobre la situación en la que se quedan los arrendamientos de los locales de negocio, ya que se les está expropiando y arrebatando su derecho a ejercer su actividad profesional.

Hosteleros, las administraciones os han abandonado, pero los españoles marcaremos la diferencia y os apoyaremos en esta compleja situación de pandemia que hoy asola nuestra nación.

Fdo. Manuel Álvarez Plaza