Impuestos abusivos en Móstoles

Leo y oigo con estupor, rabia y tristeza las noticias sobre el Ayuntamiento de Móstoles y su alcaldesa.

Me pregunto, acerca de todos los políticos: ¿cuándo no nos ven se ríen de nosotros, verdad?

He vendido en el último mes un piso y una plaza de garaje en esta localidad, en la que he vivido y pagado mis impuestos durante 50 años, y mi querido ayuntamiento ante mi sorpresa me ha cobrado 11.000 euros de plusvalía por el piso (vendido en 160.000) y 400 por la plaza de garaje (vendida en 10.000).

¿Para quién se ha revalorizado el suelo y sobre todo para que sirve este impuesto? ¿Para pagar los nuevos puestos del Ayuntamiento o para financiar el robo de los expedientes?

De verdad; les parece poco todo lo que pagamos al cabo del año en impuestos como para que, al vender, algo que es nuestro y que hemos pagado con tanto esfuerzo, ¿también tengan que abusar de esta forma de todos nosotros?

¿Le interesan a alguien estos temas? ¿Quién nos defiende de tanto robo a mano armada?

No tienen fin los señores políticos, ni fin ni vergüenza.