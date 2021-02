Ingeniero informático en España, “un trozo de carne con ojos” en Alemania

“Tenemos que fortalecer nuestro sistema social”. Semejantes afirmaciones no proceden de ningún partido de la izquierda alemana, sino que las ha pronunciado René Springer, un diputado de Alternativa para Alemania (AfD), el partido de ultraderecha, que ahora estudia la idea de abrazar una suerte de renta básica. Eso sí, sólo para alemanes.

“Para evitar el abuso de la inmigración en nuestro sistema de seguridad social, el proyecto debe ser para los alemanes, no para los extranjeros” detalla el diputado, aunque enseguida matiza que una persona que demuestre su integración en el país, después de 10 años sin cobrar subsidios públicos y sin antecedentes penales, podría optar también a la ayuda. El ingreso no sería transferible a quien viva en otro país, como es el caso de las jubilaciones. Hace tiempo que la renta básica dejó de ser una idea marginal para ser defendida desde distintos campos políticos.

Ernesto Prieto es ingeniero informático nacido en Zamora (España) y trabaja descargando camiones en Alemania. "Lo encontré a través de un amigo, cuando contacté con ellos ni siquiera me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar equis horas, sino que el día de la entrevista personal me contratarían y me pondría a trabajar directamente sabía que iba a trabajar descargando camiones pero me prometieron cosas que luego fueron humo", me cuenta Ernesto.

En temporada alta, reitera, llegaba a trabajar entre 11 y 16 horas bajo la promesa de trabajar 10 euros la hora, pero asegura que el salario se queda en 200 euros después de que te resten lo que se refiere a seguro y alquiler por una habitación minúscula, de 7 metros cuadrados y que tiene que compartir.

Asegura que cuando llegó, se encontró con que le llevaron a vivir a una residencia en la que tenía que compartir con 100 personas la cocina.

Como él, 80.000 trabajadores españoles se encuentran en la misma situación en Alemania agravado por la búsqueda y alquiler de alojamiento se convierte en una tarea muy difícil.

Escasa y cara: el problema de la vivienda en Alemania.

La gran mayoría de las inmobiliarias y privados discriminan a las personas que buscan vivienda de alquiler en Alemania si son migrantes. Siete de cada diez de las contactadas por la ONG Cáritas rechaza de forma explícita alquilar a estas personas, mientras una amplia mayoría de las inmobiliarias restantes acepta otras formas más sutiles de discriminación. El rechazo aumenta para las familias extranjeras con hijos, especialmente las monomarentales.

“Apenas hemos encontrado inmobiliarias que descarten la discriminación”, ha indicado el responsable del Área de Investigación de Cáritas en la presentación del estudio. El objetivo de este trabajo, según ha explicado el director general de Cáritas en Alemania, es “visibilizar la discriminación que sufren las personas extranjeras cuando buscamos una vivienda.

El timo del alquiler el Alemania ¡ATENCIÓN A LOS DESPREVENIDOS! Que no os embauquen.

La gran movilidad del mercado inmobiliario en Alemania y la gran cantidad de personas buscando departamento ha llamado a muchos estafadores, que utilizando diversas estrategias intentan sacar algo de dinero a quienes buscan un nuevo hogar en la ciudades Alemanas.

Los casos son sumamente variados y muchos de ellos bastante creativos. Desde personas que pagaron por obtener las llaves de un departamento que no existía, hasta personas que pagaron varios meses de arriendo por un departamento que no existía o que no estaba en arriendo.