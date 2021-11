Inmigrantes quienes explotan, abusan, y luego los deportan

Un a quienes explotan, abusan, y luego los deportan sobre inmigrantes en Alemania busca sensibilizar acerca de la temática migratoria con films realizados en Alemania, por inmigrantes españoles.



El cortometraje es el proyecto que realizo como migrante en Alemania junto junto com serial “Un español en Alemania" para promover la lectura, y poner voz y cara a la dura realidad de la migración.

La migración española en Alemania es una realidad que se ha instalado en los últimos años. En Alemania se trata la migración como un problema y el racismo es una dura realidad El cortometraje trata de fomentar la educación y formación en Derechos Humanos de las personas migrantes, Cine Migrante, surgió del serial "Un español en Alemania". Se realiza desde Octubre del 2021 en la Ciudad de Düsseldorf (Alemania) y ha logrado instalarse como un Hobby de referencia. Se propone generar un espacio cultural que permita el acercamiento, la profundización, el encuentro y la sensibilización acerca de la temática migratoria, es decir, desde la difusión de la cultura de manera masiva, construir un territorio plausible de conocimiento de otras realidades, vivencias e historias que permitan visibilizar la dura realidad de las personas migrantes, un reconocimiento identitario igualitario para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.



Dicen los productores. Jose Mateos Mariscal y Mehidi Tahir: “El cortometraje habla de nosotros los inmigrantes" "EMIGRANTES INVISIBLES”

Es una realidad que no se podía hablar

Muestras cinematográficas de emigración y documental, series en proceso de creación, y conversatorios sobre el cine , han sido encabezadas por el cineasta Mehdi Tahir, trata de Visibilizar con una plática de vida sobre la represión y libertad en el cine en el país Alemán que retrata detrás de la impunidad y los estigmas de ser una persona migrante.



“El callar ha sido en Europa un método de sobrevivencia.” Era una realidad que no se podía hablar o cuestionar, las circunstancias del toque de queda, problemas políticos y guerras nos asfixian, pero el cine siempre ha sido un lugar para respirar”, subrayó el director Mehdi Tahir del cortometraje “ un retrato migratorio que continúa hasta hoy sorprendiéndole: “Era ver cómo los migrantes se veían orillados a trabajar en un estado inhumano. A lo largo del tiempo no conocí indocumentados, conocí hombres, mujeres y niños que tienen historias por contar”.



“Es un reconocimiento que significa mucho para mí porque que a diferencia de muchos de los cineastas que están aquí que son jóvenes que están empezando pues yo ya voy por otro camino, y esto me da mucha alegría porque mi cine todavía tiene de vigente el hablar de esos silencios en Europa, sobre cosas que no sé dicen, que no se quieren discutir, y que son importantes que se reconozcan y rompan. El cine me dio la opción de expresar la problemática, visibilizar, ser testigo y romper el dictamen de quedarse callado, de no cuestionar el status quo”.



Es para mi un honor ser parte de este grupo

Emigrantes en Alemania llevarán a cabo el cortometraje que pondrá voz y cara a la realidad de la emigración de españoles en Alemania, dedicado al séptimo arte.



El cortometraje busca motivar a los jóvenes como Leandro Mateos Hernández protagonista de dicho corto para que aporten mediante la producción audiovisual temas de interés local como la migración, violencia intrafamiliar, delincuencia y el virus del covid-19, con la finalidad de reflejar claramente un mensaje de concientización sobre la situación que se vive en Europa.



“Es muy emocionante el poder explotar nuestra creatividad y dar un mensaje a través del cine por medio de nuestros cortometrajes”, expresó Leandro Mateos



Asimismo, trabajó desde categorías como la caracterización, el trabajo de edición, audio, guion y dirección.



Estamos haciendo un buen trabajo con la creación de nuestros cortometrajes, cuidando aspectos en cada escena tomada”.

Es muy dura de aceptar, creo que tenemos que reconocer que el migrante no es un enemigo que viene a infundir temor y hacernos daño, sino a contribuir. La migración es una industria extractiva en el que en Europa se lleva una de las fuentes primarias, los jóvenes, a quienes explotan, abusan, y luego los deportan”.