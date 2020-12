Inquietud en los universitarios por el coronavirus

La coyuntura en la que nos encontramos con el impacto del COVID-19 ha tenido distintos efectos en diversos ámbitos como el económico, laboral o educativo.

El estado en el que nos encontramos influye en gran medida en la educación. Los estudiantes se sienten oprimidos por el nuevo método de enseñanza ya que, desde el inicio de la pandemia, el sistema educativo se ha visto obligado a adaptarse a estas nuevas circunstancias y pasar de un modelo presencial a uno online. Esta situación ha alterado la oportunidad de los estudiantes de realizar sus estudios en el extranjero, pues el contexto socioeconómico actual complica la vivencia. Cada año, miles de universitarios optan por irse de Erasmus, pero este año ha sido una excepción. Estudiar en el extranjero es una excelente inversión para el futuro de los alumnos, puesto que no solo brinda conocimientos académicos, sino que además proporciona un desarrollo personal y hasta profesional.

El inicio de la pandemia sorprendió a los universitarios que estaban de Erasmus durante el primer cuatrimestre del curso, y muchos tuvieron que volver de sus destinos elegidos por el impedimento de continuar sus estudios, puesto que en ese entonces aún no se controlaba el sistema educativo online como ahora. Esto disgustó a muchos estudiantes, ya que es una experiencia que esperan durante toda la larga carrera universitaria y no ha sido posible disfrutarla tal y como esperaban. Durante la segunda mitad del 2020 sí que ha sido factible realizar el Erasmus pero con un sistema académico no presencial, ya que las universidades permanecen cerradas.

Con la tercera ola que se prevé en los próximos meses, los universitarios están inquietos por la incertidumbre de no saber si podrán llevar a cabo esta vivencia aunque no sea ciertamente como desean. Esta experiencia supone una gran motivación para los alumnos porque es una manera de ampliar sus estudios y potenciar su crecimiento en su conjunto, por eso es una tema que les genera tanta preocupación.