Los cinco jinetes del Apocalipsis o teoría de las promesas

Anoche, al Palacio franquista de Cristal, llegaron los 5 jinetes del apocalipsis en coches, sin caballos, con el telón de fondo de las manifestaciones antimonárquicas en Barcelona, bajaron y recibieron los besos y caricias de la rubia a lo “garçon” María Casado, presidente de la Academia de la Televisión. Todos se hicieron la fotos ante al frontispicio de los anuncios también llamado en inglés «Photocall» (entrecomillas porque es un barbarismo). A mí los barbarismos o extranjerismos me encantan entrecomillar.

Llegaron al franquista palacio, por orden de escaños conseguido en el congreso de menor a mayor, según convenga al protocolo: Santiago Abascal (Vox) Pablo Iglesias (UP) Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs). Los cincos son los mejores actores de España, porque mienten sin que se les note, todos tiene premios Goya como actores principales, no de reparto, lo de reparto fueron 7.

Llegó Abascal el primero con sus asesores dispuesto a que, de una vez por todas le dejaran hablar y habló claro, y, le escuchamos los españoles ansiosos de conocer sus intenciones sobre los revolucionarios CDR (anoche acosaron a los reyes y a sus hijas en Barcelona) y el gobierno de la Generalitat actual de Torra. A mí me gustó que aplique un 155 duro, retire las competencias de Educación y detengan a Torra como instigador de la revolución en Cataluña. En absoluto estoy a favor de la violencia sino a favor de la Justicia y de la Constitución. Me gustó su firmeza y su claridad de ideas. Seguramente votaré a Vox yo quiero una España unida. Solo hay una Nación y esta nación es España. Estoy de acuerdo en ilegalizar los partidos políticos que no crean en la unidad de España. ¡Viva España!

Por otro lado, según las encuestas de varios medios, el candidato de Vox, Abascal, ha sido el ganador del debate electoral a cinco, como se esperaba. Según el sondeo publicados, Abascal tiene el 49% de votos, más del doble que la segunda opción, que es Pablo Casado con un 20%. El tercero, Pedro Sánchez, ha sido elegido por el 15% de los votantes. A mí estos excesos de cariño me repatean.





El diario El País, órgano de prensa de los socialistas, satanizan siempre a Santiago Abascal, como un líder de extrema derecha, franquista y antifeminista, cuando fue el único líder que llegó con su mujer. La señora presidente de la Academia, Casado tenía la fea costumbre de besar a los candidatos agarrándoles la cara con las manos como las tigresas. Los demás líderes se portaron de forma machista al no llegar acompañado de con sus mujeres, las dejan en casa, esto no puede ser. ¡La mujer al poder! No había ninguna a mujer entre los 5 candidatos, porque, en el fondo, somos en España unos machistas. Abascal llegó con su mujer.

Iglesias, alias el Coletas, llegó en taxi, para una vez más hacer el ridículo, y sin chaqueta. Quiere diálogo con los catalanes independentistas, cuando esto del diálogo consiste en pactar un referéndum válido y determinante. La caída de Unidas Podemos se ve venir en el resto de España como una catarata en el maño Monasterio de Piedra.

Albert Rivera llegó solo, sin pareja porque no tiene una mujer oficial, no me gustan los políticos solteros, sino los padre de familia sacrificados dedicados a criar españolitos. Luego sacó el ladrillo, y yo me decía: «¿A que se lo tira a Pedro Sánchez a la cabeza?». No fue así, menos mal, era un kilo de losa independentista, proyectil que los que le tiraban los Mossos, como si fueran monigotes en un caseta de feria, y al que acertaba daba en la diana la dan le daban un osito de peliche.

Pablo Casado, también llegó solo, dejo a la ilicitana haciendo ganchillo y peineta de palmas del palmeral de Elche. Al barbudo Casado le vi muy puesto en su papel del PP renovado, que va a subir escaños, después de tocar fondo en abril.

En fin, que lo tengo más claro para el 10 N, porque es evidentemente, que Pedro Sánchez, sigue con su idea federalista, y pactará con los catalanes independentistas y antimonárquicos. Dice que, ahora, si gana, que ganará porque queda mucha «rojería» bajo la bandera falsa de defensa del obrero, trasnochada exhumado a Franco y cadáveres, que va a poner unas asignatura de Educación de la Ciudadanía doctrinal para toda España, para apreciar los valores patrios, cuando fueron ellos los que impidieron esta asignatura, que pienso que es necesaria, de lo contrario iremos a 17 naciones republicana.

De todas formas, he de confesar que yo a las 23 horas estaba dormido, porque ninguno de los cinco jinetes del apocalipsis habló de ayudas sociales a la tercera edad ni residencia para mayores.

La Monarquía en peligro

Ayer 4 de noviembre, en Barcelona de las editoriales, se «organizó una organizada» cacerolada de miles de independentistas catalanes, contra la valiente entrega de los Premios Princesa de Gerona (uno de los premiados llevaba un lazo amarillo, del que yo desconozco su significa), pretendían impedir la entrega de los premios, y humillar a los Reyes y a la vez Jefe del Estado de todo los españoles.

Tener en España una Monarquía, como en otros países democráticos europeos, no solo es un privilegio, sino y una gran suerte; de lo contrario, ya nos hubiéramos matado todos a tiros como entre el 36 y 39.

La Monarquía que, otros quieren destruir, representa la Unidad de España. La Corona es constitucional desde 1978. Las repúblicas no garantizan la unidad, sino cantonalismos, federalismos y separatismo como en el I y II Republicas de desastrosa experiencia del pasado. Los españoles, muchos de nosotros de sangre árabe somos ingobernables, porque la indisciplina es el resorte que no mueve.

Nosotros el pueblo libre y soberano, nos podemos equivocar, no estamos en poder ni de la ni de la verdad ni de la razón, por ejemplo en marzo de 1933, el pueblo alemán eligió a Partido Nazi (NSDAP) de Adolf Hitler y nos llevó a una Segunda Guerra Mundial y al genocidio de judíos y 20 millones de muertos. La mayoría del pueblo británico se equivocó en un referéndum del Brexit para la salir de la Unión Europea y ahora están pagando las consecuencias de este error. No se puede jugar a los referéndums. Por lo tanto, quiero decir que no por elegir en votación nacional a un presidente de la república se tienen más garantías de acierto.