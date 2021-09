¿Jubilación a los 75 años? Escrivá dice lo que piensa

El ministro Escrivá, con el apoyo incondicional del Gobierno, y en particular de su Presidente, nos indigna una vez más propagando un nuevo “globo sonda”, que en realidad es una autentica carga de profundidad contra la línea de flotación del colectivo de pensionistas actuales y futuros.

En una entrevista, ha tenido la desfachatez de afirmar que España precisa un “cambio cultural” para propiciar que los trabajadores se jubilen a los 70 o 75 años. Sí, sí. Lo han leído bien. No se trata de una errata.

El ministro que siempre ha hablado de la necesidad de trasladar certidumbre a la población respecto a la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social, es la persona que más incertidumbre y desasosiego está generando con su continua emisión de bulos y globos sonda.

España no necesita un cambio cultural. Lo que España precisa de forma prioritaria y urgente es un cambio de Ministro de Seguridad Social.

El Ministro actúa como un bombero pirómano. Es un peligro real; de hecho, se está gestando un otoño muy caliente.

El Presidente del Gobierno lo debería cesar de forma fulminante. En caso contrario, reafirmará su total alineamiento con las tesis del hasta ahora Ministro. Los desmentidos y matizaciones habituales de José Luis Escrivá no pueden ni deben ser consentidas ni un minuto más, provocan el desconcierto y la peligrosa indignación.

Al Ministro le encanta hacer comparaciones “genéricas” con otros países. Pero nunca facilita el detalle. Para ayudarle, le proporcionamos a continuación dos tablas que muestran el % de PIB destinado a Pensiones y la tasa de desempleo juvenil. Los datos de esas tablas son muy elocuentes y clarificadores ¿no le parece Sr. Ministro?

Tasa de empleo juvenil

Los datos son desalentadores. España es el segundo país con más desempleo juvenil. Este es uno de los principales problemas de las cuentas de la Seguridad Social. Adicionalmente, estos datos están agravados por la precariedad que afecta al empleo en España, con una gran temporalidad, trabajos a tiempo parcial y salarios muy bajos. Este escenario merma gravemente los ingresos de las cuentas de la Seguridad Social.

Países vecinos, como Francia, Bélgica y Luxemburgo tienen un desempleo juvenil cercano a la mitad del que sufre España. Esos mismos países tienen, sin embargo, una tasa de actividad (población que trabaja) en la edad entre 55 y 64 años notablemente inferior a España, debido no al desempleo, sino a una política de jubilación anticipada en largas carreras de cotización mejor que en España. A pesar de ello, el Ministro continúa afirmando que aumentar la edad de jubilación no perjudica al empleo juvenil. Asegura que el trabajador joven no sustituye al senior. Eso es otra de sus falacias, de sus verdades a medias. El trabajador joven sustituye al que lleva un tiempo trabajando en la empresa, el cual, a su vez, sustituirá al senior cuando éste se jubile. Ese es el círculo virtuoso de la economía.

La Ministra de Trabajo y Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, ha manifestado en multitud de ocasiones que aumentar la edad de jubilación es penalizar al empleo juvenil. Un país, como España, con el desempleo estructural desbocado en mayores de 50 años y en los jóvenes, no se puede permitir un Ministro con las ideas de Escrivá. Es ir contra la realidad del país.

No puede ser que se mantengan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas en largas carreras de cotización, tal como ha establecido el reciente Proyecto Ley de Reforma de las Pensiones, que ahora debe ser debatido por los grupos parlamentarios.

Las personas con 40 o más años cotizados deben tener derecho a una pensión íntegra, sin reducción alguna, tal como se reivindica desde la asociación ASJUBI40.

El Ministro Escrivá, con sus declaraciones y sus hechos, está fomentando mejor que nadie, en su papel de bombero pirómano, que la manifestación en Madrid del próximo día 16 sea histórica.

¡Por la defensa de los derechos de los Pensionistas!