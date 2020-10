Las juezas y la custodia compartida: mientras no haya custodia compartida, las madres divorciadas lo tendrán peor en el trabajo

La verdad, no sé que pensar. Es como lo del salario mínimo, lo deciden personas que tienen altos ingresos. ¿O no es así?.

Me ha llamado la atención lo que leo: “La magistrada María Luisa Segoviano, primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo, advierte de que mientras no haya un reparto equitativo de responsabilidades familiares, no habrá paridad en la cúpula judicial.”

Después de mucho mucho pensar, rogaría a todos los expertos y expertas que lo que piensen de la vida de pareja, y familia, lo pusieran en el Código Civil. Y se reflexiona, ya está bien de brindis al sol, y viva el feminismo.

Y se dice esto porque la labor de las juezas es, para ir abriendo boca, expulsar salvajemente a los padres del domicilio familiar, si así lo exige la mujer que se unió a él libremente, y, por supuesto, en bien del interés supremo de los niños. Cuánto se les quiere en este país. Y da lo mismo si el padre compartía labores domésticas.

Y desde aquí se rinde un homenaje a las mujeres humildes de este país, o venidas de otros lugares, que tienen que compaginar el cuidado de hijos, a veces en soledad, con un trabajo duro y mal pagado.

Y que una jueza, con ingresos que se supone importantes, diga esto, cuando, por edad, ya no tiene hijos, se supone, que atender, con el debido respeto, juzgue y calle. Por otra parte, es muy posible que la mayor parte de las juezas, fiscalas y letradas de la Administración de Justicia, con hijos menores no emancipados, e incluso sin hijos, tienen personas que hacen la mayor parte del trabajo doméstico.

Por no darles más la lata, la jueza que quiera hablar de la vida familiar, que lo tenga claro, en caso de divorcio: CUSTODIA COMPARTIDA. Y así no se discute, quien trabaja más por la familia.

Y antes de lanzar discursos políticamente correctos, que se lo diga a los miembros de la carrera judicial, y deje en paz a los sufridos ciudadanos que hemos pasado por el sistema judicial en temas de familia.

Jesús Ayala Carcedo, delegado de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.