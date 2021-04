Jugando al escondite entre cuatro canciones

Experience de Ludovico Einaudi a todo volumen con cascos, un día gris y mis pensamientos de fondo, la lluvia también. El marco perfecto para sacar a relucir la literaria, crítica o como prefieras llamarlo que llevo en algún lugar, todavía no tengo claro en cuál. Probablemente esté escondida, al igual que mi pasada vida, o más bien “la vida” a secas.

¿Dónde estará? ¿Alguien la ha visto?

Hoy, mientras caminaba junto a mis amigas “retenida” por una mascarilla y acompañada a la vez de la incertidumbre y la alegría observaba mi alrededor, veía cómo todos y cada uno de los “personajillos” con la mitad del rostro tapado (pues lo único que puedo ver en ellos es la expresión de su mirada) también buscaban a la que les gusta llamar “vida de antes”. Podemos pensar que suena a lejos, a inalcanzable, transmite sensación de agujero negro, de pozo sin fondo, de una vida que no es vida, ese “cuando volvamos a vivir” visto desde la imposibilidad.

Ahora escucho Nuvole Bianche. El cambiar de canción hace que el sentido del texto tome también un rumbo diferente. Hablaba de esa vista pesimista de la situación, pero por qué no alterar los adjetivos. ¿Y si esa “vida de antes” se convierte en algo efímero, algo pasajero, un tren de ida que sí que tiene vuelta, esa proximidad al final del túnel y no el abismo negro del que pensábamos que nunca saldríamos o al menos nos lo habíamos llegado a plantear? (lo seguimos haciendo).

“Sé optimista” me han dicho tantas veces, lo he sido, y generalmente lo soy, pero el tren en ocasiones descarrila y no siempre divisa el final del túnel, es ahí donde entra el resto; “que no te engañen, esto no acabará”, y yo y mi garbo en la forma de actuar contestaba a estos últimos: “y tú qué sabes”, así; seca, cortante, malhumorada incluso. A los primeros les suelo decir: lo soy, a veces quizá demasiado. Siempre me ha costado elegir, decidir y posicionarme en cualquier ámbito debido a mi yo indeciso, (ese sí lo encontré, puede que el literario esté detrás) por ello dependiendo del tiempo, de mi humor y de la canción (en este caso) veo y analizo la situación de una forma u otra.

Lleva sonando unos treinta y seis segundos Oltremare, su carácter más fuerte al igual que la voz de mi padre enunciando que una familiar es positivo en lo que todos sabemos (no me apetece mencionarlo, demasiado irritante y repetitivo en mi día a día) hace que mis ansias de encontrar la vida hayan aumentado. Sé que está, no ha desaparecido, sé que estoy viva, pero no todo lo que me gustaría. Gritarle a la cara a mi abuela que la quiero mientras me come a besos, hacer cosquillas a mi primito mientras me intenta morder, arreglarme y sentirme guapa (mirarte al espejo y querer que este te haga una foto) al salir de fiesta o algo tan simple como encontrarme a un conocido del que hace meses que no sé nada y poder sentir (y ver) la sonrisa que tanta felicidad transmite son sensaciones que aún no acabo de creerme que no pueda experimentar. Esas emociones, al echar la vista atrás me recuerdan a sentirme viva, al igual que lo hago cuando escucho mi canción favorita, o en este caso cuando personajillos (como los he llamado antes) cercanos a mí han superado “la palabra innombrable” sin que el tren tambalease, eso sí es sentirse vivo. Estamos hechos y acostumbrados al cambio, el cuál no siempre es a mejor. En este caso es sencillamente diferente, obviamente (suponiendo que no hay ningún desalmado que opine lo contrario) todos queremos dejar atrás esto a lo que yo llamo “época de trance” algo así como vivir sin vivir, porque la “vida real” está jugando al escondite y aún no ha sido capturada. Dicho trance está lleno de ojalás, nuestro día a día lo está.

Cuatro canciones han bastado para que mi yo literario saliese a la luz (o al menos lo ha intentado), y escuchando mi melodía favorita tocada a piano “Rivers Flows in You”, acabo con mi ojalá favorito también; seguid buscando a la vida que en nada la encontramos.