La ducha de clases

No se por qué todavía me sorprendo. No tiene justificación. Aún a pesar de lo inesperado de la nueva ocurrencia. Pues ya debiera saber que todo puede pasar cuando unas élites dirigentes de diseño, tan cultivadas, tituladas, postgraduadas, pluriasesoradas y bien pagadas elaboran disposiciones para regir nuestros comportamientos.

"Ducharse juntos", es la penúltima.

El agua escasea y energía no queda. Cosas del cambio o del progreso.

Los de arriba, en su clarividencia, encuentran la Norma sencilla. Pero, para los de la calle, se torna oscura, borrosa y difusa, al sumirnos en la bruma espesa de un mar de dudas:

¿Han de ser las duchas grupales, o a pares?; ¿se ducharán por edades?; ¿serán duchas en familia, vecinales, de barrio o municipales?; ¿se separarán por clases, o para todos iguales?. ¿Se usará el gel de la cesta solidaria sin distinción, valdrá otro distinto, o solo con un poco de agua basta?; y..., esta, ¿entre qué grados ha de estar?.

¿A qué hora se fijará la quedada: a la tarde, a la mañana o, mejor, se asignará franja horaria?. ¿Podemos tomarlas diarias o llegarán semanales?; ¿por "parroquias" o generales?;¿voluntarias o inapelables?...

Estaría bien que convocasen un Concurso de dibujo, bien dotado claro, para un cartel explicativo y publicitario. Así todos enterados. Ganaría la Igualdad.

Espero que se nos conceda elegir, al menos, con quien compartir ese rato de chorro, esponja y plato.