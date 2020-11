La ruleta rusa

Los ciudadanos y en particular los clasificados como conservadores están cayendo en la trampa, bien urdida por el PSOE, para que dirijan sus dardos al "señuelo" en que ha devenido Pablo Iglesias, hoy carne de juzgado y personaje en mi opinión amortizado pero cuyos tolerados excesos, son aún imprescindibles para desviar la atención de los despropósitos en la demencial carrera que nos lleva al abismo del Dr. Sánchez, los últimos de grave calado como son la desconsideración del castellano como lengua oficial del Estado y la creación de lo que podemos entender como Ministerio de la Verdad.

El vídeo del día Armenia anuncia un acuerdo con Rusia y Azerbaiyán para un cuarto alto el fuego.

Ambos hicieron de la necesidad virtud ante su precaria y mutua situación de "equilibrio inestable" después de las últimas legislativas, mucho más acentuado en el caso de Iglesias por cuestión de prosaica supervivencia personal, política y posiblemente profesional en un futuro cercano. No así el Dr. Sánchez, camino de resolver su futuro por vía de hechos consumados que nos lleva hacia un sistema totalitario por desprestigio de todas las Instituciones, riostras que aseguran la estabilidad de las estructuras del Estado y que le permitirán gozar hasta el resto de sus días de las gabelas del mandato institucional que ostenta y ejerce mucho más allá de las condiciones contractuales con las que le fueron otorgadas.

Iglesias, payaso útil pero consciente en su papel y a quien el moño con el que últimamente se adorna le quedaría complementado con un vestido de faralaes a modo de un más renovado Falete, podría intentar suerte en el mundo del espectáculo que no le es ajeno. Me baso para esta sugerencia en las palabras con las que su compañero Echenique se refería al ex becario Errejón al abandonar la bacada podemita "De algo tendrá que vivir", en mi opinión adecuadas para su futuro y poder encontrar acomodo profesional para él y su pareja acordes con sus experiencias.

¡Y en tanto, la derecha en lo suyo!. Vistas sus últimas actuaciones, moción de censura de VOX incluida, estimo que más les valdría poner fin inmediato al afán que emplean en su mutuo y cainita exterminio. A modo de ejemplo, visualicé en el programa "Más se perdió en Cuba", de la cadena "El Toro" al Sr. D. Víctor Sánchez del Real, parlamentario de VOX, explayándose en continuas e inequívocas muestras de buen talante y mejor rollito dirigidas al PP al que mortificaba con deliciosos pellizcos de ursulina. ¡Pena de talento en jueguecitos menores que ni siquiera a él ni a VOX benefician!

Habría que recordar a D. Víctor que fue el PP la almadraba donde VOX pescó a una parte importante de sus votantes, afiliados y dirigentes que lo abandonaron por una más que evidente frustración y "refugio político" de muchos de ellos durante años, cuestión que en mi opinión hace injusto se le mortifique desde el inicio como "DERECHITA cobarde" a beneficio propio y de rebote de otras marcas,

De cuanto está sucediendo, lo más terrorífico es la deriva hacia un estado claramente totalitario al que se nos conduce de manera demencial e inexorable, gastando en tanto pólvora en salvas que debiera emplearse por todos partidos constitucionalistas y ciudadanos de bien en labor de lanzamiento para sacar de Moncloa a quien a estas alturas juega con España y los españoles a una siniestra "RULETA RUSA".

Termino diciendo que estamos en manos de gente inmoral, poco o nada profesional e inculta (no confundir con titulaciones que por causas conocidas han caído en la almoneda), gente valorada por una clientela que seguramente de buena fe en la mayor parte de los casos, confunde ocurrencias de charlatán de aldea con genialidades. Que necesitamos estadistas, no aventureros ni demagogos que, como renovados Goebbels, utilizan palabras como remedo de un discurso para construir que jamás tuvieron. Todo por la apuesta de sujetos que se juegan su supervivencia poniendo en prenda a España, hoy pira donde calentarse con el fuego del rencor y del odio en que han trocado tanta generosidad acumulada durante años.