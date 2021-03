La Ley Celaá y el Ministerio de la desmemoria

La ministra de Educación, Isabel Celaá, continúa con el proceso de demolición del sistema educativo español. El último ataque se dirige a deconstruir uno de los cimientos fundamentales sobre los que se ha edificado la historia de nuestra educación: la memoria. Y fíjense que esto no es un invento de Franco, más que nada, porque en los últimos días hay quien encuentra franquistas hasta debajo de las piedras del siglo XIX.

Pero quizá nuestra ministra y su camarilla se hayan dado cuenta que para coronar la Ley de Memoria Histórica resulte necesario fomentar, en primer lugar, la desmemoria. Acaso por eso mismo se encuentran en estos días proyectando una nueva reforma curricular. Qué más da que Churruca, Gravina y Cervera fueran o no franquistas, y si no que se lo pregunten al alcalde de Palma de Mallorca, lo importante es la creatividad. Fueron militares ergo son fascistas como el Generalísimo Franco. Diríase que el desarrollo de la memoria es un impedimento para potenciar otras destrezas en el estudiante.

¿Quién sabe si algún día el Ministerio de Educación pasará a llamarse Ministerio de la Desmemoria? Puestos a elegir, yo me acordaba del “Ministerio de la Recordación” propuesto por Ortega y Gasset, “¿qué sería de un pueblo -se preguntaba el filósofo- si no tuviera organizada la memoria?”. Pues si la memoria es crucial para un pueblo, imagínense para un niño. Ahora bien, si como pueblo nos hemos olvidado rápido de nuestra historia, yo no sé qué amargo aciago puede resultar de esta nueva experimentación curricular.

La nueva competencia de “aprender a aprender” será cambiada, si nadie lo impide, por “olvidar a olvidar”, porque sólo así podrá alumbrarse el objetivo que se persigue alcanzar: un nuevo ciudadano condenado a ser manipulado por las leyes tiránicas.