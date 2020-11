Siempre he tenido presente que la Educación es fundamental. Desde mi posición de aprendiz no he de negar que siento cierto desasosiego ante algunos comportamientos. Quiero pensar que un líder no es el que grita, ni el que insulta al enemigo o al oponente imponiendo su ideología con descaro, sino el que de forma tranquila explica su modelo con argumentos justificados.

Ojalá los estudiantes del futuro reconozcan a sus políticos del pasado porque ahora en el presente nuestros dirigentes han sacado adelante su trabajo obteniendo matrícula de honor. Honor, que significa no sólo la calificación máxima a la que aspiran los mejores estudiantes, sino una cualidad que hace especial a las personas que desarrollan su labor con respeto al prójimo sin prejuzgar el color con el que se piense o el camino hacia el que se incline.