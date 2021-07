Lo impensable

Nada me hacía pensar hace no más de tres años que sería testigo de acontecimientos y situaciones entonces solo posibles en una imaginación calenturienta. Lo malo no es siquiera hayan sucedido y sigan produciéndose, que también, lo peor es contemplar como una gran parte de los ciudadanos, bien por abulia, miedo y en casos “por interés entendible” han ido aceptando hechos que insisto, parecía imposible sucedieran.

Enlaza lo anterior con las reflexiones que un amigo me ha hecho llegar atribuidas a Carl Salgan según las cuales, cuando se está en el engaño mucho tiempo, se tiende a rechazar la prueba de que en efecto se trata de eso, un engaño cuya consecuencia más letal es otorgar el poder a un charlatán que hará lo imposible para no devolverlo.

En esta línea de razonamiento argumental, he accedido a la descripción que el Dr. Iñaki Piñuel hace de las pistas que identifican a un psicópata de las que destaco:

Frialdad procedente de su incapacidad de empatía.

Personalidad egocéntrica que no se corresponde con la realidad de sus logros.

Mentir “sin pestañear” de manera sistemática y compulsiva.

Carencia por completo de remordimientos o sentido de culpabilidad.

Vivir con la sensación de que puede hacerlo todo sin que nada pueda pararle.

Transgredir las normas y las leyes.

Argumentos morales finalistas que justifican el medio para alcanzar el fin.

Sin posibilidad de cura o remedio.

Perfectamente consciente de sus actos, sin importarle el sufrimiento de nadie.

Lectura que a día de hoy me lleva al Dr. Sánchez y el comportamiento en su última actuación en el Congreso actitud comparable al del perro acorralado que muerde a cuanto se mueve y más en concreto hacia quienes cuestionaban la concesión de los indultos a unos delincuentes a quienes por esa vía ha convertido ¡milagro! en expresos políticos, todo ello sin recordar que los GAL, la financiación ilegal inicial, los ERES y un larguísimo etc. fueron obra del PSOE.

Todo lo anterior refleja un cinismo construido con frases aparentemente grandilocuentes y vacías absolutamente impropias por las formas y el lenguaje corporal utilizado por un presidente de Gobierno con insultos y alusiones personales a quienes ausentes, no podían defenderse, todo ello seguramente preparados por su corte de expertos en psicología social y marketing en la idea, "no descabellada" que se dirige a imbéciles que, o no le entienden en absoluto o si le entienden lo olvidan, como es normal en él, en el corto y largo plazo. Todo indicativo, esa es mi opinión, de un desajuste mental que inconscientemente hace se crea sus propias mentiras o peor aún, que siendo consciente , encuentra un especial placer en mentir.

La reflexión es clara, diría concluyente. España ha pasado en corto espacio de tiempo a una situación en que los ciudadanos aceptan anestesiados un Gobierno dedicado a la propaganda cuyos logros más notables van de la Ley Trans a la Ley de la Eutanasia pasando por la nueva Ley de Enseñanza. Y ello con gobernantes cuyo presidente no digo sea mentiroso pero al que toleramos nos mienta, ministros cuyo currículo y forma de acceder a dicha magistratura debiera abochornarnos, parlamentarios pertenecientes a partidos cuyo fin es la disolución del Estado socavando todas sus Instituciones y cuyos miembros "chulean cuan macarras" al Estado, al Jefe del Estado y al jefe de su Ejecutivo.

Otros más que se contabilizan por miles y cuya situación laboral han llegado a creen es de por vida, siendo transitoria y así espero sea a corto plazo, gente en definitiva que no encontrará un nicho laboral en que acomodarse o al menos amoldarse en una situación normal y cuya prioridad vital será seguir llevando a su casas un salario que les permita seguir comiendo un plato de garbanzos, sea con chorizo o en casos, morcilla.