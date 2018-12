Los hombres al final

Recientemente en el noveno Congreso sobre la Violencia contra las Mujeres celebrado en Sevilla de forma discriminatoria la ponente Yolanda Domínguez ha pedido a los hombres asistentes qué, en base a su sexo y de considerarse feministas, pasasen a sentarse todos al fondo de la sala. Cuando un asistente ha protestado Yolanda Domínguez le ha replicado: "No sabes lo que es el feminismo, punto". Incluso el sociólogo Erik Pescador ha sentenciado: "No puede haber bandos intermedios. O estás a favor de la igualdad o estás a favor de la violencia", tratando de culpabilizar a los hombres que no obedecían esta petición improcedente. Finalmente, ante este ejercicio de clara misandria y manipulación el hombre se ha sentado al fondo del auditorio.

Las hembristas y sus aliados carecen de empatía cuando las discriminaciones y desigualdades las sufren los hombres. Pero reivindican al máximo las que sufren las mujeres. Esto se llama adoctrinamiento y hembrismo politizado. Por ejemplo, un hito histórico del sexismo feminista es la huelga exclusiva de mujeres con un 95% de accidentabilidad laboral mortal masculina. Igual que consagrar a la mujer como tema político, constantemente, a partir de informes y análisis realizados con perspectiva ideológica. Por eso pedir a los hombres que se coloquen en la última fila voluntariamente es vejarlos y marginarlos al pedirles que se conviertan en cómplices activos de su propia discriminación. Contrariamente a lo que opina Yolanda Domínguez muchos sí entendemos lo que es el feminismo actual. El feminismo actual es desigualdad y punto. Bien y bravo por los que contestaron y por los que no se levantaron: hicieron lo correcto al plantar cara a la estafa y tiranía violeta.