Madrid, el confinamiento y los jóvenes

Últimamente los jóvenes lo hemos tenido bastante difícil, sobre todo en Madrid. Primero , un brote de coronavirus obligó el cierre de institutos, escuelas, teniéndonos que adaptar a un nuevo sistema de aprendizaje (el cuál variaba según el colegio) en cuestión de días, y por si no fuera poco el tener que volver a las clases con este sistema híbrido, un nuevo rebrote está surgiendo, y con fuerza.

Así que después de estar confinados más de tres meses y tener un verano a medias, han cerrado Madrid y se ha instaurado el toque de queda. Es obvio que la mayoría lo vamos a cumplir, pero la irresponsabilidad de unos pocos solo conseguirán alargar esta situación y conseguir que más gente sufra.

Mucha gente no se da cuenta que lo que se acerca no es una ola , si no un tsunami .Uno tan grande como el de marzo. A ver si esta vez el gobierno puede gestionar mejor la situación.