Maestros… ¿recuperar el teletrabajo?

Leo con perplejidad y con enfado creciente el comunicado de la Comunidad de Madrid a propósito del retraso en la incorporación presencial de los alumnos de Infantil, Primaria y Especial a sus colegios. Dos días. En lugar de presentarse un lunes, se incorporarán el miércoles. Eso, en el momento en que escribo estas líneas, sábado 16 de enero por la tarde.

Está de más decir, porque lo sabemos todos, que la apertura de colegios preocupa más -a quien preocupa- como medida de conciliación que como parte del esfuerzo educativo. Pero hay que decir, bien alto, que es un abuso absoluto la resolución de la Comunidad de Madrid.

Primer punto. Los profesores de Infantil, Primaria y Especial llevan teletrabajando desde el pasado 11 de enero, que hubiera sido su incorporación presencial a los colegios.

Segundo punto. Voy a entrecomillar, porque no tiene desperdicio. “Las clases presenciales para los alumnos de educación infantil, primaria y especial, y de 1º y 2º de la ESO se reanudarán en miércoles 20 de enero”. Hasta ahí, es discutible esta decisión si tenemos en cuenta que unos colegios podrían abrir sus aulas a la perfección, aunque otros no puedan en cuestión de días. Días. No estamos hablando de perder el curso. Máxime en este sistema de mediocridad en el que los suspensos parecen importar poco a la hora de pasar de curso

Pero lo bueno viene ahora. Atención al tercer punto. “Con el fin de reforzar la presencialidad, se ampliará el calendario escolar en 3 días para las etapas de Educación Infantil, Primaria y Especial”. Toma candela. Los profesores han estado teletrabajando en casa. Los alumnos han estado teletrabajando en casa. Los padres han estado pendientes del teletrabajo de profesores y alumnos, en algunos casos dejando de lado sus teletrabajos profesionales respectivos para que sus niños se “teleconecten”. Todos sabemos que eso lleva su tiempo. Parece que no importa. A la Comunidad de Madrid no le importa. Es más: no debe ser teletrabajo el de sus profesores, el de sus alumnos, el de sus padres. Estos días de teletrabajo de la comunidad educativa no sirven, por lo visto. Y hay que recuperarlos.

¿Desde cuándo se recupera el teletrabajo? ¿pueden decirme un sector, una empresa, que obligue a sus trabajadores a “recuperar” los días de teletrabajo? Ahora son dos o tres días. Pero ¿y si volvemos al confinamiento como el de marzo? ¿Y si los alumnos deben estar en su casa un mes o dos meses más? Entonces, ¿se ampliará el calendario escolar un mes o dos meses más? ¿terminará el curso a finales de agosto? ¿Qué es esto de ampliar el calendario y “recuperar” los días de teletrabajo? ¿Acaso los van a retribuir como extraordinarios? ¿De qué va la Comunidad de Madrid? Y las direcciones de los colegios, que son empresas, ¿están de acuerdo con “recuperar” los días de teletrabajo de sus colegios? ¿y los sindicatos del sector? ¿y los padres? Los profesores están pasmados y trinando. Teletrabajando hasta los fines de semana para preparar los sucesivos confinamientos, para dar sus clases.

Había que decir mucho de la eficacia -relación entre esfuerzo y resultado- de las “teleclases” al menos en Infantil y Primaria, pero no es el caso. Los padres, los que tienen varios hijos en especial, ¿tienen equipos para todos cuando les coinciden videoconferencias? ¿tienen tiempo para atender las conexiones y desconexiones de sus hijos de, por ejemplo, cinco años? Pero volvamos a lo de la recuperación con eso de la ampliación del curso escolar. Los profesores que están teletrabajando, ¿en razón de qué justificación legal y moral deben recuperar clases? ¿cuál es la ética de estos gobernantes? Ampliar el calendario escolar es como decir que el teletrabajo no sirve y hay que recuperar. Una de dos: si no sirve, ¿por qué se adopta? Y si sirve, ¿por qué hay que recuperarlo? ¡Qué abuso más sinvergüenza!