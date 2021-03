Maletín nuclear

El complejo militar industrial necesita de guerras y conflictos para obtener beneficios y prosperidad en sus negocios que de otra manera y en tiempos de paz constante sería imposible.

Tal es el caso de Estados Unidos, el país con el mayor número de armas nucleares en su haber y que su recién instaurado nuevo presidente profirió unas palabras malsonantes en relación a otros mandatarios.

Ya advertimos de que tanto el anterior presidente como el de ahora eran dos caras de la misma moneda.

Pero estamos en una situación mundial que cualquier fallo podría llevar a una guerra nuclear de consecuencias irreversibles.

No debemos olvidar que es algo que está ahí mientras continúen estas armas.

Solo un levantamiento no violento de las poblaciones podría poner fin a todo esto y acabar con estas amenazas continuas entre países y en definitiva a las personas que viven y trabajan en el día a día en ellos.

Todavía no sabemos porque el Neandertal se extinguió por muchas investigaciones que se están haciendo, pero como no espabilemos rápido no sé muy bien lo que puede pasar con nosotros dada la cantidad de factores hoy peligrosos que nos acechan como especie.

No estamos tan protegidos como parece o nos quieren hacer creer ni tampoco somos tan sabios. La inteligencia brilla por su ausencia hoy.

Por ello una campaña bien lanzada en forma espontánea a través simplemente de redes sociales a nivel mundial en contra de las armas ya sean estas convencionales, nucleares o fabricación y venta de las mismas daría buen resultado y les avisa a los poderes de que no tienen tan asegurado su futuro.