Un martirio chino y un presidente a la fuga

- Pedro Sánchez, tras el periplo con el Peugeot - 407, no se oye ni a sí mismo. Es una garantía tener a Pablo Iglesias e IU en la 'casta', sino ardía Troya.

El vídeo del día Ascienden a cuatro los muertos en el atentado islamista en Viena.



La deidad suprema de Pedro Sánchez le permite evitar sobresaltos y hacer mutis por el foro. Eso sí, su agenda está repleta de actos simbólicos para realzar y recordar 'sus memorias históricas'. Por ejemplo, presidir el homenaje reciente al ex-presidente de la Segunda República Manuel Azaña (sin 'h'), olvidando los 55.000 casos y casi 400 muertos solo este fin de semana del puente de todos los Santos. En plena ola mortal de pandemia con más de 60.000 fallecidos y cerca de 1.300.000 afectados. Y no es la segunda ola, es la OLA. El virus nunca se marchó. Un presidente a la fuga en los peores tiempos que sufre España desde la Guerra Civil, que 'gracias' a su coalición con IU y Podemos podrá dormir, aunque el '99 % de la población no pegue ojo'.Tener a Pablo Iglesias y Alberto Garzón cómo miembros de 'la casta' es una garantía. Le acredita sosegar y frenar a la sociedad más extremista y selvática. Es un cheque en blanco que acredita calma tensa. La calle está que arde, pero son conatos puntuales, algunos contenedores en puntos concretos de nuestra geografía. Chiquillada desenfrenada e inconscientes. Sin embargo, si en estas circunstancias el Gobierno fuese de derechas, ardía Troya. No pretendo decir que fueran pocos, sino que podían ser demasiados.

El presidente está viviendo los mejores años de su vida, todo le sale redondo, de lo contrario crea la cuadratura del círculo. Ni en el periplo viajero por el país con su Peugeot - 407 disfrutó tanto cómo en su colchón de Moncloa. Y hay que fijarse que aquel recorrido tenía una clave social interesante, 'oír a los españoles que no fueron escuchados'. Entregó su acta de diputado y carretera y manta. Tras solo cuatro años, ahora no se oye ni a sí mismo. Se plantó en la mentira e hizo bandera de la consigna. Es probable que aquella excursión le sirviera más cómo estudio de mercado que en sentido de necesidades públicas. Seguro apuntó detalles psicológicos, actitudes y aptitudes de los escuchantes para aplicar el infalible e implacable neuromarketing, que se basa en el estudio de los cinco sentidos humanos. Una vez hecho el planning de aproximación, se le iluminó la brillante idea de falsear con lúcidas patrañas. El objetivo estaba trazado y los suyos también quedaron decepcionados. No le tembló el pulso para asociarse con comunistas, pro-etarras y separatistas, ni tenía por qué, siendo experto conocedor de las virtudes y defectos de la ciudadanía poco podía perder si al final invirtió a fondo perdido.

Esto se olvidará pronto, la memoria es selectiva y cuando la población pretenda reaccionar ya estarán todos los cabos atados. Erte's, ere's, pagas mínimas vitales, subsidios y entretiene-bobos conseguirán anclar el movimiento y quedará inerte. La ruta está trazada y el objetivo cada vez más cerca. Venezuela, Bolivia y Cuba está sólo a un paso, o cómo dice el poeta saharaui, que escribe en español y recita en árabe, Limam Boicha, 'un beso, solamente un beso, separa la boca de África de los labios de Europa'.

El Jefe del Ejecutivo, máximo garante de la seguridad de 47 millones de españoles, ignoró cuánto dolor le acechaba a los españoles, a pesar que la OMS advirtiera, hasta en tres ocasiones, sobre el riesgo de pandemia vírica, ya desatada en Wuhan, su probable propagación y devastador resultado a la población española. El sufrimiento, miseria y hambre es la desidia negligente, ineptitud y sectarismo de ayer, de hoy y mañana. Si los españoles no lo remediamos cambiando el rumbo y dando un golpe de timón de 180 grados, la economía sufrirá un varapalo superior a un déficit del 13 %, en medio de depresiones vitales, cómo la salud y social.

Los artercados negacionistas (o agobiados del sistema) de estos días en las calles de varias capitales de España son verdaderos enigmas para el Ministro del Interior Marlaska, avezados tertulianos televisivos y distraídos podemitas. Dicen no conocer su origen organizativo, ideología ni los motivos. Queda claro por parte del que suscribe que la violencia nunca está justificada. Sin embargo, el pueblo que es sabio, (muy listo no hay que ser), deduce que son ocho meses de martirio chino. Confinamientos, ley va y leyes vienen, estados de alarmas, toque de queda, restricciones perimetrales, cierre de comercios, huida de empresas, autónomos moribundos, hostelería arruinada, turismo destrozado, la industria sitiada, escapada de talentos, la universidad hostigada y aumento de paro. Estamos expuestos a ser conejillos de India y a experimentos con palos al agua uno tras otro, sin resultados concluyentes y sin brújula. Somos veletas sin rumbo y ante un vendaval por mar de fondo. Claramente comienza a enfrentarse la fatídica dicotomía indivisible enfermedad-hambre. Si estamos sanos y no tenemos que comer, es cómo si con apetito estamos irreversiblemente enfermos. Se puede invertir el orden de los factores, pero el cociente es el mismo.

Anián Berto

Periodista - escritor