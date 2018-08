Más exportaciones, menos paro y más deuda

Haciendo un repaso rápido, podemos pensar que este gobierno no resolverá ningún problema. Podemos pensar que no aumentarán las exportaciones, ni se reducirá el paro. Ni tampoco se reducirá la deuda. ¡Y eso no es ser pesimista!

De momento, no se ha resuelto ninguno, sin embargo, los que queremos que el PSOE tenga una buena imagen podremos decir lo siguiente: "Le preocupa la discriminación femenina, por eso, tiene un gobierno donde las mujeres predominan. Le afecta el sufrimiento humano, por eso, ha acogido migrantes, y quiere recuperar la sanidad universal. La desigualdad también le afecta y tomará medidas para reducirla.. Le preocupa la ética, por eso, ya dimitió un ministro. Le preocupa la tensión dentro de la sociedad catalana, por ello, ha manifestado su deseo de dialogar y ha insinuado, y ha hecho algunas concesiones" (...).

Dicho esto, yo creo que hay problemas que seguro que este gobierno no resolverá, pero que, si los liará: El tema del castellano, demasiado excluido del sistema educativo catalán. El tema de la consulta pedida por los independentistas. Y el tema de la violencia machista en general y la violación en particular. Y el tema de los símbolos franquistas y las actuaciones que exaltan la dictadura.