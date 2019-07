¿Hay más problemas lingüísticos en Galicia o en el País Vasco?

Hace unos días traté a una persona que por motivos profesionales se ha trasladado desde la provincia de Vizcaya a la de Pontevedra. Aunque es bilbaino no habla euskera.

Y me contó que en la Universidad de su ciudad nunca tuvo ningún problema con el idioma, porque todos los documentos, comunicados, carteles, formularios e informaciones estaban y están disponibles tanto en euskera como en castellano.

Sin embargo, en la Universidad de Vigo ese ciudadano español está teniendo muchos problemas: porque muchas cosas solo están en gallego, conteniendo palabras técnicas y expresiones que le cuesta mucho entender. Y me contó un detalle: en algunos casos encontraba la opción de elegir entre los dos idiomas oficiales que tenemos en Galicia, y aunque él elegía el castellano, enseguida le aparecían en la Web textos sólo en gallego...

Yo ya sabía que eso era así, en esa Universidad y en múltiples instituciones gallegas: y a mi personalmente eso no me causa problemas porque soy gallego (desde hace 36 años, según el Estatuto de Galicia) y entiendo bien el gallego, y lo leo y lo hablo un poco y me encanta...

Pero muchos españoles hispano hablantes que viven o pasan por Galicia no conocen suficientemente esa lengua (y no tienen obligación legal de conocerla): y la realidad es que se les está perjudicando y discriminando en su propio País, España, ocasionándoles perjuicios y molestias que no tienen por qué aguantar.

Conozco a personas que no han venido a Galicia o se han ido de Galicia por los problemas causados por la imposición del gallego (que los nacionalistas niegan cínicamente que exista).

Si los gobiernos tienen que garantizar que se respeten los derechos de las minorías, al menos con la misma intensidad deben hacerlo con los derechos de las mayorías. En España somos mayoría los que hablamos habitualmente en español y que queremos que todas las Administraciones e Instituciones Públicas (pagadas con nuestros impuestos) nos atiendan en español, lengua oficial en todo el Estado. Tenemos derecho a ello.

Y aunque fuéramos minoría también tendríamos derecho a ello.

La aplicación efectiva del derecho a recibir atención en español no le restaría ningún derecho a ningún ciudadano gallego ni vasco que quisiera ser atendido e informado en gallego o en euskera por los Servicios Públicos de su Comunidad. Lo relatado deja claro que en el País Vasco, en este tema, las Autoridades son más respetuosas con los ciudadanos que las de Galicia.

En cualquier caso, la mayoría de los españoles necesitamos políticos que entiendan este problema y se decidan de una vez a arreglarlo, garantizando los derechos de todos los españoles, acabando con la imposición de lo que se podría llamar "el monolingüismo de los idiomas nacionalistas".

Pedro Larrauri. Vigo.