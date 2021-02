Mentes educadas y otras

Ideología progre + fanatismo excluyente + mala educación + autismo monclovita = cóctel servido cada día a la sociedad española como alimento socio-legal e informativo.

El efecto que hoy encuentro –uno de los millones de efectos desastrosos ya producidos en la sociedad -, es la destrucción de la sabiduría de Aristóteles. El Sabio decía “solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo”. El progresismo lo anula.

Hete aquí que toda mi vida ha sido así, como decía Aristóteles, hasta que ahora, desde hace unos dos años, más o menos desde que el Psanchismo (que no el PSOE) ocupa el mando; he podido comprobar, junto con muchas mentes educadas, que encontramos imposible verificar el dicho del Sabio. Simplemente, resulta imposible entender el pensamiento progre de Moncloa por parte de todas las mentes educadas, no hay excepciones.

No es posible negar la exactitud del dicho de Aristóteles y, con intención de reconciliarnos, hemos buscado en tiempos recientes y encontramos, nada menos que en Mandela, una clarísima explicación fruto de su sabia experiencia vivencial y su pensamiento absolutamente alejado del autismo monclovita. Dice Mandela: “Los que buscan reconciliación construyen naciones; mientras que las mentes que buscan venganza, destruyen los estados”. Voilà! dijo el francés.

Nosotros nos distanciamos del francés y comenzamos a recopilar indicios, normas, decretos, leyes de los que buscan la venganza.

Resultado, Aristóteles tenía razón. Es imposible para las mentes educadas entender lo que no es pensamiento diferente, sino la venganza progresiva que impera en poderes y una parte de la ciudadanía, incluso gente con “mucha escuela” pero con muy poca “familia educadora”. Esa mala educación no es pensamiento diferente; es fanatismo vengativo que avanza sin freno y ocupa mucho poder político; y esto es lo inentendible por incompatible con mente educada.

A la vista de la conclusión, nos vino a la memoria Fritz Perls cuando dice: “No empujes el río, este fluye por sí mismo”. ¡Cuán cierto! Y va aumentando su caudal cuando confluye con otros regatos. Y los ingenieros sociales construyen cloacas que van a dar al río aumentando su caudal, más contaminado con cada nuevo aporte. Y han sustituido las estaciones depuradoras por aljibes que sirven de abrevaderos a las masas. Por higiene visual y auditiva (mental) no vamos a citar esos aljibes donde beben multitudes.

Mala educación allí donde no hay una familia educadora, donde falta una infancia bien educada, un sistema bien dotado de educación infantil (no escuela infantil) que siente los cimientos donde construir en altura “mentes educadas”.

NO es sustituible la educación familiar por ley alguna, ni sistema LOGSE y sus memes sucesivos que han desembocado en la ley Celaá.

NO hay escuela, ni sistema de leyes, ni organismo público que eduque donde no hay ya una base de educación familiar.

NO hay educación posible de adolescentes y jóvenes pandillados, rebaños de colectivos abrevados en aljibes progres. Si los sujetos no tienen las bases educativas en su sangre, nada educado se puede construir ahí.

NO existen remiendos posibles para telas de papel estraza. Donde no hay consistencia no se puede conseguir resistencia.

NO es posible la contención, la sensatez, el control, el razonar, sentido común, solidaridad, respeto, caridad y no violencia donde falta sólida educación con bases firmes en los estratos más profundos. O educas a la infancia dúctil o te estrellas en pedernal.

NO se está buscando educación (no cotiza); se legisla para adoctrinar, se propaga ideología (sí cotiza).

NO trabajan los poderes por una sociedad de personas educadas (no es progre). Dedican los dineros para organizar chiringuitos que alberguen jaurías, adoctrinen hordas, compren sayones, inculquen odio al pensamiento diferente; sobre todo si es pensamiento educado.

NO saben sino mentir, desfigurar la realidad, montar engaños sobre una sociedad atemorizada con el fin de erradicar principios, libertades, derechos, respeto y personalidad, que constituyen mentes educadas.

NO podemos pedir a los jóvenes lo que no tienen, ellos muestran lo que tienen; en la calle, en la escuela, en colectivos, en manadas. Devuelven lo que han recibido, aprendido, abrevado con mala educación.

POR ESO tenemos esa grande, enorme, inmensa DICOTOMÍA:

Muchos jóvenes, individuos y colectivos con MENTES EDUCADAS que han mamado y cultivado en la familia, apoyada y acompañada por auténticos educadores de la infancia.

Y los otros.

Drociano.