Las mentiras de los partidos independentistas en el Congreso

Lo que todos los españoles oímos el día 3 de febrero actual por radiotelevisión española en la sala de Prensa del Congreso, fueron blasfemias contra la Constitución y contra el Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, contra la inteligencia de los españoles constitucionalistas.

Entre otros desahogos espurios dijeron ERC, JXCAT, CUP, EH BILDO y BNG que el actual Jefe del Estado. «No responde a los valores republicanos, de igualdad, libertad y democracia». Argumentos falsos que los rebato y refuto puntualizándolos:

1º Republicanos. (Estado sin rey). Según el Título preliminar de la Constitución dice: 1.3.- La forma política del estado español es la Monarquía parlamentaria. Y La Corona se desarrolla en el Titulo II art. Del 56 al 65. Los partidarios de la república que son comunistas, Unidas Podemos y los independentistas pretenden la república como un modelo democrático de gobierno, cuando dicen mentiras. La Constitución del 78 se validó y refrendo con un referéndum democrático.

2º Igualdad. En la rueda de prensa una hora antes del discurso del rey en la XIV legislatura, había dos mujeres y tres varones. 5 políticos que sirven a la mano que les da de comer y eran ERC, JXCAT, CUP (3 catalanes independentistas), EH BILDU, (independentistas vascos y navarros) y BNG, nacionalistas gallegos.

3º Libertad. Si no hubiera libertad de expresión y pluralismo político estos cinco diputados/as no hubieran podido dar una rueda de prensa en el Congreso, una hora antes de la apertura de la XIV Legislatura por el Rey Felipe VI, acompañado de la Reina consorte Letizia Ortiz Rocasolano y de las infantas Leonor y Sofía.

4º Democracia. Si no hubiera en España democracia plena estos partidos políticos anti-constitucionalistas no hubiera podido ir a las urnas en las elecciones generales y tomar posesión de sus escaños con una fórmula arbitraria y de todas luces ilegal.

También dijeron en sus exabruptos o rebuznos: «El rey no nos representa, ni tiene legitimidad». Otra falsedad y fingimiento, que rebato a estos 5 leguleyos, con el siguiente argumento:

1º Representación. El Rey Felipe VI como Jefe del Estado parlamentario significa que el poder, no reside en él, sino en el Parlamento o Cortes Generales (dos Cámaras Baja o Congreso, Alta o Senado, o representación territorial) que son las que legislan. La Cámara Baja elije al presidente del Gobierno, que es el Ejecutivo de acuerdo a una investidura por la mayoría (absoluta o simple y calificada) por todo los partidos políticos de las Cortes.

2º Legitimidad de rey. El Rey Juan Carlos I cesó a Carlos Arias Navarro y nombró a Adolfo Suárez para que a través de la llamada Transición a la democracia organizará unas elecciones libres y democráticas el 15 de junio de 1977, de cuyo resultado (participaron unos 18.600.000 votantes), ganó la UCD, segunda del PSOE, tercero PC, y cuarto Alianza Popular y otros partidos, se invistió como presidente a Adolfo Suárez, que tuvo el mandado del Jefe del Estado de conformar una Constitución que se votó y refrendó por el pueblo español depositario de la soberanía nacional en un referéndum democrático el 6 de diciembre de 1978. Por lo expuesto nuestra Constitución en legítima derivada de unas Corte Generales democráticas previas de 1977. En cuyo proyecto se decía que la forma política del Estado español era la Monarquía parlamentaria. También dice que La Corona de España es hereditaria (Art. 57.1). Con la que estuvimos de acuerdo el 91.81% de 17. 873.271 votantes. No se puede argumentar que pasado el tiempo ya no vale, cuando las constituciones no tienen periodo de caducidad, como ejemplo tenemos la Constitución de los EE.UU., que es la más antigua vigente de 1787.

En 1978 se votó Monarquía y no República

Si los españoles en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 no hubiéramos querido votar no a la monarquía, hubiéramos hecho como el plebiscito italiano del 2 de junio de 1946 que votó en mayoría república, y el rey Humberto II se fue al exilio. Y tanto las situaciones políticas de ambos países eran semejantes salida Italia del fascismo de Mussolini y España del de Franco. A 74 años después de votar los italianos república han tenido 18 presidentes de la república con su sueldo vitalicios, y es, según la Prensa, el Gobierno más caro de Europa con un costo 228 millones de € anuales. Y durante años de la república italiana se formó el grupo terrorista “Brigadas Rojas” del PCI que secuestró y asesinó a Aldo Moro (presidente del Consejo de Ministros) y a sus escoltas en 1978. Es decir, que la supuesta perfección de una República idílica no fue un paraíso democrático. A Carrero Blanco (presidente del Consejo de Ministros) lo asesinó la ETA en 1973 durante el fascismo de Franco.

Reforma de la Constitución. Para revisión total de nuestra Constitución (Art, 168) que se puede hacer por voluntad popular, se necesitan los 2/3 de cada Cámara. Es decir 231 diputados de las Cortes y 151 senadores. Que hoy por hoy ante la polarización evidente al 50% de las tendencias políticas, es imposible.

Por lo tanto, gracias al Destino tenemos Rey para muchos años, y larga vida al Rey.