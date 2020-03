Un mes de lucha en el Congreso de los Diputados

Parece que fue ayer el día que comencé ésta Protesta por los Derechos que me pertenecen y ya veis, en el día de hoy se cumple un mes, nada menos!!.Antes de comenzar con todo ésto, cierto es que estaba cuanto más se acercaba la fecha de inicio, más ilusionado con todo ésto pero temía mucho las bajones pero bien dice ese dicho, gracias a Diós qué, lo que no te mata te hace más fuerte. Así es, me encuentro fuerte como un roble y por cierto, no un roble de nombre Margarita.Hasta el día de hoy, estoy muy contento y feliz ya que por medio de la Asociación Cuestión de Justicia y Honor quienes Apoyan totalmente mi causa pues, ya se han comenzado con las Audiencias con diversos Diputados Políticos, de diferentes Partidos.Yo tenía, sigo teniendo y así será hasta que se haga justicia qué, ésta guerra la gano yo, y no es que la gane por mi cara bonita no, todo lo contrario, la voy a ganar porque así se recoge por Leyes, los Derechos que me pertenecen, por mucho que le duela al Ministerio de Defensa y no me los quieren dar, se creen más que las propias Leyes y no, no es así, más tarde o más temprano tendrán que ceder tanto ellos, como quienes nos Gobiernan actualmente en nuestro País, las Leyes se respetan, no solamente para ellos también, para el resto de ciudadanos españoles.Paso días con mucho calor, otros con muchísimo frío, vientos fríos, hambre muchas veces, etc... pero, de aquí no me muevo sin que salgan publicados en el Boletín Oficial del Estado recogidos como tal, que se me conceden mis derechos.Aquí las cosas no han sido nada fácil sobre todo en la primera semana que comencé el pasado lunes, 3 de febrero. Pegas por todos lados, Órdenes dadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que para nada soy tonto aunque aún por ello, me siguen subestimado y mucho. No, no es culpa de los Señores Agentes, ellos cumplen con su trabajo y órdenes recibidas, la culpa es de los de arriba!!, los peces gordos como por ejemplo del propio Señor Marlaska, el Jefe del antigüo Oeste, el Ministro del Ministerio del Interior. Y bueno quitando a dos muy "tontos" que me han tocado sinceramente de resto!!, total trato exquisito por parte de los Componentes del Cuerpo de Guardia del Congreso de los Diputados, Componentes del Cuerpo Nacional de Policía, un millón de gracias por ello, Compañeros.Lo más negativo que me ha ocurrido aquí ha sido por lo comentado, por esa persona qué, por el simple mero hecho de cruzar la calle, para que un periodista me hiciera una fotografía al lado de los Leones pues, de muy malas maneras se dirigió a mí, me sentí tratado peor que un perro. Sufrí una severa Crisis de Ansiedad pero gracias a Diós y es de recibo el agradecimiento, gracias al Señor Maroto, Componente Parlamentario por parte de Izquierda Unida pues abandonó la reunión que mantenía para salir a verme, preguntarme por lo ocurrido y tranquilizarme. Gracias a el, quedó todo solucionado e incluso el Jefe de Guardia me dijo qué, podría cruzar para poderme hacer una fotografía. Muchísimas gracias por ese trato tan humano por su parte, Señor Maroto.Aprovecho la ocasión gracias al Apoyo de éste medio por parte de uno de sus periodistas, el Señor Aurelio, para decirles a todos los Españoles qué, a día de hoy cumpliendo como ya he mencionado con anterioridad, un mes aquí luchando pues qué!!, he enviado el mismo email electrónico a la Presidencia del Gobierno, nada más y nada menos qué 54 veces, sin recibir respuesta alguna. Pero por lo contrario, otro Señor que se encuentra aquí de Protesta por sus cosas pues, solamente envió un correo y automáticamente fue contestado. No se preocupe Señor Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez Castejón, su silencio no me hunde, para nada todo lo contrario me da muchas más fuerzas y aparte también me demuestra qué, ya no solo a la Ministra actual de Defensa nosotros, los Soldados, les importamos una mierda, a usted le importamos más de lo mismo en fin, qué le vamos a hacer.Y eso que existe en mí poder ese documento Pericial Forense que determina qué, tras observar dicho Especialista Pericial Forense en Psiquiatría qué, no son valorados sus conclusiones sobre mis enfermedades por parte del Ministerio de Defensa pues, nombra a los mismos, ser los máximos responsables de lo que ocurra con mi salud y mi propia vida y oye!!, ni aún así!!, en su momento fue enviado de carácter urgente a Defensa y nada!!, nada de nada, más de lo mismo les da igual lo que les diga todo un Especialista sobre la cuestión en sí. Bueno, a ustedes les dará igual pero a la Justicia no, Señora Ministra de Defensa y Señor Presidente del Gobierno no, a la Justicia no por lo tanto, aquí fuera estoy tirado como un perro abandonado en la calle reclamando mis derechos, empeorando aún más de salud y por supuesto ustedes!!, sois los máximos responsables y por ello hoy mismo lunes, cumpliendo éste primer mes de lucha, llamaré a la Asociación de Derechos Humanos Europeos con sede en Madrid para que se presenten aquí pero, quienes creen ustedes que sois?, lamentable vuestra actitud, dejadez y total abandono a éste Soldado.Españoles y Compañeros Militares, Guardias Civiles y Cuerpo Nacional de Policía, tranquilos!!, estoy bien, miles sois ya los que se preocupan muchísimo por mi, por mi salud, por mi estado pero nada, ésto no podrá conmigo y de aquí no me iré sin ganar la Batalla final. Ya no solo por mí, no me puedo fallar a mí mismo, tampoco os puedo fallar a todos ustedes, ustedes también merecen ésta mi victoria, ustedes sois todos ciudadanos de bien, que defienden a nuestra Patria a muerte!!, por lo tanto este Soldado igual, aquí a muerte!!.Gracias a los ya cientos de personas que habéis pasado ya por aquí, para darme muchos más ánimos, fuerzas, cariño, comprensión y amor, me llenáis día a día el corazón y me lo estáis haciendo aún mucho más grande, eternamente agradecido por ello.Vuestro Soldado Español que como siempre queda a vuestra entera Disposición y Órden, con todo mi afecto, cariño y mucho amor,muy Atte:Agustín Fariña._