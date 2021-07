La Mesa de diálogo social. Consumada la infamia de Gobierno y Sindicatos contra las Pensiones.

Se ha cumplido el presagio. Los Sindicatos anuncian, con enorme satisfacción, el acuerdo alcanzado con el Gobierno en materia de Pensiones. Es de vergüenza ajena. Una vez más, los Sindicatos ejercen su función de lacayos del Gobierno, actuando como “estómagos agradecidos”. Nada nuevo bajo el sol. Una pena para sus bases honestas tener que soportar a ese cuadro de dirigentes tan alejado de los problemas reales de trabajadores y pensionistas.

Ese Acuerdo es una traición a los movimientos de Pensionistas y a algunas recomendaciones del Pacto de Toledo.



Anuncian, sin ningún rubor, que han logrado básicamente tres grandes avances:

1-Garantía de poder adquisitivo

2-Derogación del factor de sostenibilidad

3-Garantía de financiación del Sistema



Ocultan que esa “garantía de poder adquisitivo” no incluye ninguna cláusula para que se pueda participar de aumentos superiores al IPC en supuestos de una buena evolución de la Economía. ¡Inaceptable!



Respecto al factor de sostenibilidad ocultan que va a ser sustituido por un eufemismo denominado factor de equidad intergeneracional ¿creen que somos idiotas?

En cuanto a la garantía de financiación del Sistema, desaprovechan la oportunidad de exigir una auditoría sobre los gastos impropios cargados indebidamente a las cuentas de las Pensiones, y por supuesto su restitución así como la depuración de responsabilidades. Recordar que hay fuentes que evalúan en más de 500 mil millones de euros el dinero de las Pensiones que se “desviaron” a otros menesteres. ¡Es una actitud deleznable!



Entre lo acordado, también destacar la doble penalización que sufrirán las personas jubiladas de forma anticipada y que han cotizado por bases máximas. El cambio de aplicar los coeficientes reductores sobre la pensión en lugar de sobre la base reguladora supondrá enormes reducciones en sus pensiones. Han acordado su aplicación gradual en varios años pero eso no puede ocultar su gran impacto económico en poco tiempo.



Respecto a la jubilación anticipada “voluntaria“ en largas carreras de cotización, simplemente un ejemplo para plasmar lo injusto e indigno de la absurda situación acordada por Gobierno y Sindicatos:



1-Persona con 44 años cotizados que se jubila 24 meses antes de la edad ordinaria. Actualmente penalizada su pensión (de por vida) en un 14%. Pasará a estar penalizada en un 17%. ¡Aumenta la penalización!



2-Persona con 25 años de cotización recibe actualmente premio en su pensión (de por vida) del 2%, por cada año que demore su jubilación. Pasará a recibir premio del 4%



Este ejemplo anterior es demostrativo de la inequidad del sistema actual y de que no sólo no lo solventan sino que lo agravan con el Acuerdo de la vergüenza . Nótese la diferencia de años cotizados en ambos casos (44 y 25) y la penalización/premio. Es un insulto al sentido común.



Recordar que se tiene derecho a pensión íntegra, con jubilación a edad ordinaria, con 37 años y 3 meses cotizados y que en el año 2027 será con 38 años y 6 meses cotizados. Aquí se aprecia de forma clara la discriminación que sufren las largas carreras de cotización. Más de 40 años cotizando y pagando impuestos y te penalizan a perpetuidad cuando te jubilas. Hablando en plata, ¡se trata de un robo!

El Gobierno propone aumentar ese robo y los Sindicatos lo aceptan y aplauden. ¡Es un escándalo!



Pero es que además podemos ver más discriminaciones:

a) Clases pasivas del Estado. Jubilación anticipada con 60 años de edad, con 35 cotizados, sin coeficiente reductor alguno.

No hay cambios previstos. Confirmada por Ministro y Pacto de Toledo el mantenimiento de esa situación.

b) 8 regímenes especiales de la Seguridad Social con tratamiento preferencial en jubilación anticipada.

c) Diputados y Senadores anteriores a 2011 y Ministros con tratamiento diferencial y preferente en jubilación anticipada.

No hay cambios previstos. Mantienen sus prebendas, como no podía ser menos!

Como siempre, predican con el ejemplo... ¡Qué vergüenza!



Las largas carreras de cotización deberían ser consideradas como el noveno régimen especial de la Seguridad Social. ¡Es de justicia y equidad! Deberían anularse los coeficientes reductores que penalizan su pensión injustamente.

Los ejemplo anteriores son ¡sangrantes!

Respecto a las medidas acordadas sobre jubilaciones anticipadas, demoradas y forzosas, la Gaceta Sindical 458 de CC.OO, de junio 2021, tiene la desfachatez de afirmar “mejora la capacidad individual de elección”.

Es inadmisible esta frase. Es un insulto a la clase trabajadora. ¿Creen que una persona desempleada de 50 años de edad puede elegir? ¿Creen que una persona trabajadora con problemas físicos/psíquicos puede elegir? ¿Creen que una persona con larga carrera de cotización puede elegir?

¿No conocen el desempleo en mayores de 50 años? ¿No son conscientes del paro juvenil? Viven en un mundo irreal. Parece que no saben de la existencia de los contratos basura, de la precariedad laboral, de los falsos autónomos, etc. Insisto, una frase inaceptable, pero que es un claro ejemplo de la forma de pensar de los Sindicatos.



Hasta aquí lo acordado entre Gobierno y Sindicatos (¡todo inaceptable!). Pero es que se han dejado lo más grave para el año próximo. El factor de equidad intergeneracional, planes de pensiones de empresa, destope de bases máximas, cotización de autónomos, años para el cálculo de la pensión, largas carreras de cotización, mochila austriaca....



A la vista de la sumisión mostrada y demostrada por los Sindicatos con las órdenes que emanan del Gobierno, puestas de manifiesto en el presente Acuerdo, intuyo que los movimientos de Pensionistas van a tener mucho que decir y hacer en los próximos meses.

Quedo a la espera de conocer las acciones que, sin duda alguna, van a organizar y promover en defensa de los legítimos derechos de los Pensionistas presentes y futuros.

¡Seguro que ellos no nos van a defraudar!