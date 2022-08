Migraciones y Ecosistemas

Sabemos que las Migraciones se han dado siempre a lo largo de la pequeña por ahora historia del género homo.

Hecho notable y constatable de hace muy poco en el espacio temporal es la migración de los españoles dado los efectos dolorosos producidos por la guerra civil en el país citado.

Cualquiera puede comprender que las migraciones se producen por el efecto devastador de las guerras, hambrunas, desastres ecológicos y otros.

Estamos cercando el planeta en una serie de alteraciones climáticas que "no son la normalidad de las estaciones" por lo menos las que hemos vivido hasta ahora.

Si ya las personas no pueden siquiera alimentarse, es decir, aunque sea ganarse la vida dignamente con el "sudor de su frente" estamos abocados a crear una bomba de tiempo de proporciones inimaginables donde todo escapará al limite de todo posible control.

¿Qué harán, dispararán sin piedad ante masas postergadas que huyen de lugares desérticos para no morirse de hambre?

Este cuento de las "democracias" ya murió y no se sostiene ni por el que poder tiene el que habla de ello que ni siquiera se cree su propio discurso de "libertades".

A que llamamos libertades si hoy la mayoría de la humanidad sufre horrores para no morirse de hambre.

Esto es simple y llanamente así hoy.

En lugares de la franja norte el sistema comienza a disciplinar a la sociedad para afrontar un caos que el mismo a producido como en este caso las "medidas de ahorro energético".

Nada más lejos de la realidad ya que son reglas hechas para acorralar aún más al ciudadano en cuyas situaciones vitales no encuentra ya salidas.

Se pretende llegar a explotar al máximo al ciudadano común para sacar adelante un sistema ya decrépito y moribundo sin futuro.

Es decir, para que nos entendamos en términos geopolíticos Alemania ya no es lo que era, ni Europa con sus alardes puede hacer frente a Rusia con la que generó dependencia y no acuerdos de paz y no violencia cara a cara.

¿Solución? Luchar contra las guerras, las que hay y las que se avecinan como la de Taiwán que responden a sus intereses y no a los intereses de personas que solo quieren tener acceso a salud, educación y una vida digna en cuanto a empleo por el tiempo de vida que pueda disponer.

Si podemos entender estás pequeñas notas o premisas de cambio quizás comencemos a unirnos y a boicotear este sistema sin futuro para todos y que solo es un servidos de cuatro gatos.