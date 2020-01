No hay muertes por contaminación

La Presidenta de Madrid tiene razón cuando dice que ningún madrileño ha muerto de contaminación ambiental. ¿Cuantos certificados de defunción fallecidos madrileños ponen como causa de muerte la contaminación ambiental?

Ningún certificado oficial lo pone. Es fácil comprobarlo, y que nadie me diga que la culpa la tienen los médicos... no existe ninguna lección en la Facultad de Medicina con el titulo de "Lesiones por contaminación ambiental en las ciudades", lo hay de las minas,centrales nucleares, etc., pero muertes por contaminación que incluya la anatomía patológica..

No existe, luego nuestra presidenta tiene razón a pesar de las opiniones de los aficionados de la extrema izquierda de la Comunidad de Madrid.