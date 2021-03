Un mundo frágil avanza, desde lo frágil de la atención sanitaria, aunque el proceso de vacunación continúa no deja de ser evidente las carencias de los estados en cuanto a salud se refiere.

Las rupturas políticas y desmembraciones así como divisiones internas ocurren cotidianamente en los partidos políticos que hoy han dejado de ser partidos y son sólo aparatos económicos o representantes de otros intereses alejados de la gente.

El sistema educativo ya no educa, los profesores o maestros no están suficientemente empoderados y actúan como animadores socioculturales en muchas ocasiones. Por supuesto no educa o instruye en valores, modelos, formas de acción, modos de comportamiento y una ética.

La universidad está hueca, solo es una habitación laboral.

Se acabó la búsqueda de la sapiencia, la sabiduría, el compartir o preguntarse por objetivos, la búsqueda de nuevas rutas o caminos en cuanto a facultades humanas que por ahora hemos descubierto como la física, la química, la historia, filosofía, el derecho, medicina y un etc.

Ese espacio vivo que tenía la universidad en otras épocas hoy ya ha dejado de existir.

Solo se busca un puestecito y de forma rápida sin mucho esfuerzo.

En muchos lugares los formadores de opinión se atreven a preguntarse si la vivienda es un derecho.

Como si algunos seres humanos tuvieran derecho a tener una vivienda y otros no.

Por no decir ya que eso de tener un puesto de trabajo se cotiza a precio de oro.

La gente ya no le aguanta el sistema nervioso y muchos acaban explotando por todos lados.

La violencia en las sociedades actuales está enraizada, algunos tratan de agredir a otros y otros se agreden a sí mismos mentalmente.

Se lanzan prototipos al espacio que cuestan billones y aquí la gente a veces no les llega ni para pagar la luz.

Hoy todas las personas se encuentran día si día no , en un laberinto sin salida.

La sociedad ya no va.

El ser humano necesita cambiar de rumbo y dar un giro radical en todos sus aspectos: personal, humano, económico, social, cultural y etc.

Un cambio humano tiene que darse y habrá de darse.