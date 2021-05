Nada puede ser en 15 minutos

Una reflexión sobre la cultura de la inmediatez y la sociedad líquida que quiere todo para ayer.

No dejo de ver por todas partes anuncios de cursos de idiomas que prometen un inglés nativo con 15 minutos al día, rutinas de ejercicio que te regalan un cuerpo de escándalo dedicando un cuarto de hora diario o clases de piano que te convierten en Ludovico Einaudi con una app.

Vivimos en la época del ya ya ya en la que lo inmediato significa bueno, en la que no podemos dedicar más de 15 minutos de nuestra rutina a nada que no sea nuestro trabajo y si lo haces deberías considerarte un afortunado. Todos en búsqueda y captura de una afición de las que no cansan.

El vídeo del día PP triunfa en Madrid, Cs desaparece e Iglesias anuncia su marcha

“Menudo cuerpazo tiene mi vecina, me voy a apuntar a esta rutina diaria de 15 minutos que me promete unos abs definidos en un mes, llego a la operación bikini como un pincel”. Mientras el individuo que ha tenido este pensamiento se descarga la app, la vecina o el vecino en cuestión está de camino a su entrenamiento de crossfit de las 7 de la mañana o a correr por el parque mucho más de 15 minutos.

Roma no se hizo en un día y nada que pueda durar se hace en 15 minutos. Cuidado, no es que no sea útil, mejor es hacer 15 minutos de ejercicio o chapurrear cuatro frases en alemán con ese curso online que no hablar nada. Son buenos parches, pero no van a convertirte en lo que te dicen que serás. Quizá ciertos políticos aficionados al café con leche sí usaron un curso de este tipo para aprender inglés, nunca lo sabremos.

La inmediatez es un avance increíble para repartir cultura, pero también está bien bajar a comprar el libro que ibas a pedir por Amazon a la librería de tu barrio. Que tú pensarás: “No lo van a tener y tardará unos días en llegar”. Un momento, ¿es que ibas a devorarlo mañana mismo antes de las 12h que es cuando aparecerá un anónimo repartidor con mascarilla en la puerta de tu casa? Si sumas tus 15 minutos para aprender inglés, tus 15 minutos de yoga para relajarte de manera exprés, tus 15 minutos de piano y el ratito que pasas viendo qué hace tu gente en Instagram, ¿te queda tiempo para devorar ese libro que tanto te urgía justo cuando te llegue? No lo creo.

Dicen los expertos (no los mismos que han estado en boca de todos durante el 2020, otros) que en esta generación estamos frustrados, ¿por qué será?

Si te dicen que vas a deslizar tus dedos sobre las teclas de marfil al ritmo de la 4ª Sinfonía de Beethoven y solo consigues que suenen unas notas sueltas que hagan al vecino cerrar la ventana, es normal que te frustres. La generación más preparada, puede ser, pero más preparada para el éxito, no para afrontar el fracaso, para seguir día a día persiguiendo un objetivo con esfuerzo y no caer en la tan común depresión del siglo XXI si no lo conseguimos al grito del ya ya ya.

Los objetivos, esas metas que crean las acciones que mueven el mundo. En palabas de Peter Brook, el teatro es la vida concentrada en un corto espacio de tiempo, y añado yo que esto nos permite aprender cómo afrontar algunas situaciones de la vida real. Los personajes persiguen sus objetivos y metas y sus acciones son lo que mueve la trama, las nuestras son lo que mueven el mundo. Si a un personaje de teatro le dices que sus objetivos los va a conseguir con 15 minutos al día… ¿en qué habría quedado Hamlet?

Imaginemos a Hamlet en el Reino de Dinamarca, cabalgando ve un cartel: Recupera la confianza en ti mismo para llegar al trono con 15 minutos de meditación al día. O quizá Nora Hemler hubiera hecho un curso online: Gana dinero en 15 minutos al día sin salir de tu habitación. Qué suerte que Harry Potter tenía las cookies desactivadas y no vio un anuncio como este: Conviértete en mago y vence a tu enemigo mortal con solo 15 minutos diarios. Parece que nos habríamos quedado sin teatro y sin ficciones, menos mal que la era del ya ya ya no está sobre los escenarios, solo entre bambalinas.

Si la vida nos lo da todo yayaya, ¿se habría podido ilusionar el zorro de El Principito una hora antes de que llegara su visita?