Necesidad de creadores

Muchas personas llevan tiempo preguntándose cuando ocurrirá un gran cambio, es decir cuando el ser humano va a llegar a un despertar real y echará a los tiranos o poderosos que nos gobiernan y comenzaremos un andar diferente completamente, unidos y con un futuro esperanzador, sin sobresaltos, ni manipulaciones, tal como hoy si vivimos, totalmente asustados, envilecidos por un poder monstruoso que es el que realmente gobierna.

Así de pronto no creo que nunca vaya a ocurrir puesto que ha habido muchas pruebas que vivimos en un sistema perverso no obstante, durante la muestra de esas pruebas la gente se ha escandalizado, se ha manifestado incluso masivamente, ha repudiado al sistema, ha boicoteado formas diversas pero no obstante todo ha durado un breve tiempo y después cada uno se ha ido a su casa pensando para si que ha hecho su parte y que ya está bien.

Por otro lado no se ha producido un verdadero cambio de comportamiento nuestro que es el que se debería de producir para llegar a una transformación social. Y este cambio es básicamente en nuestro entorno social y familiar.

Las pruebas como antes decíamos están ahí de los desastres de este imperio sin corona que vivimos pero el que no las quiere ver no las va a ver.

Si se quiere producir un verdadero cambio social, el trabajo de campo que hay que realizar será grande ya que la mayoría se ha acostumbrado a creer las mentiras que le cuentan diariamente.

Tan iluso es como creer que nuestro voto vale para algo. O tan inocente es pensar que el gobierno nos protege cuando se preocupa lo que ocurrirá en le 2050 cuando la mayoría ya estaremos muertos.

Mostrar lo monstruoso que es el sistema que nos gobierna va de mano de los artistas, de los creadores.