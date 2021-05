La Necrópolis del Mediterráneo

Lo que está sucediendo con la emigración es algo ya terrible.

Bebés y niños muertos en las playas de Libia es un signo ineludible de que esta sociedad humana no solo ha degenerado a unos límites inaceptables sino que además todo lo que sucede hoy ya raya en la locura.

Con síntomas de tanto desencaje no podemos hablar de una sociedad sana.

La política fronteriza de la UE muestra su cinismo más crudo.

Se están obstruyendo deliberadamente los rescates en el Mediterráneo y esto no es más que consecuencias de lo mismo.

Los medios muestran estas imágenes como tragedias pero no es así se trata de un crimen perpetrado por unos pocos con el consentimiento de muchos.

Esto es un crimen que tiene responsables ejecutores y procedimientos indudables.

¿Nos vamos a ir a veranear a las playas mediterráneas sabiendo que es una fosa común?

La muerte acecha a una sociedad que insiste en no ver, en no ser solidaria, en no devolver lo robado y mucho mas etc...