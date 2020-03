Ni los alimentos ni las mascotas

“Coronavirus: La EFSA descarta que los alimentos puedan ser una vía de transmisión” era un titular que leía a inicios de semana.

“Experiencias de brotes previos relacionados con otros coronavirus, como el SARS o el MERS, muestran que no hay transmisión a través del consumo de alimentos. Y por el momento no tenemos ninguna evidencia de que este coronavirus vaya a ser diferente a este respecto”, explica Marta Hugas, científica de la EFSA, la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria que está siguiendo muy de cerca la evolución del coronavirus (Covid-19), clasificado ya como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En el comunicado emitido se afirmaba que, por el momento, no existe evidencia científica de que los alimentos puedan ser una de las rutas de transmisión del virus.

Al mismo tiempo el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades explicaba que mientras los animales en China, podrían, probablemente, haber sido la fuente de infección inicial, el virus se propaga de persona a persona, fundamentalmente por mini gotas al estornudar, toser o exhalar.

Científicos y autoridades de todo el mundo están monitorizando la expansión del virus y no tienen ningún informe de su transmisión a través de los alimentos. Por ello, la EFSA no está actualmente trabajando sobre los focos de Covid-19, si bien si están haciendo un seguimiento tanto de los artículos científicos que se van publicando al respecto como de la información nueva y relevante.

En relación a la seguridad alimentaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una serie de recomendaciones sobre medidas de higiene durante la preparación y manipulación de alimentos, tales como lavarse las manos, asegurarse de cocinar bien las carnes y evitar la contaminación cruzada potencial entre alimentos cocinados y sin cocinar, a través de los útiles de cocina.

Con sede en Parma (Italia), que es una de las áreas sometidas a las restricciones de movimiento impuestas por el Gobierno italiano, la EFSA ha adoptado desde la última semana de febrero una serie de medidas en línea con las recomendaciones de las autoridades del país.

La mayoría del equipo trabaja desde casa y se están organizando teleconferencias entre expertos y colaboradores, en lugar de reuniones presenciales. Las visitas a la EFSA y los viajes de su personal han sido suspendidos al menos hasta el 8 de abril. Estas medidas son objeto de revisión constante a la luz de las nuevas informaciones que van llegando.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) actualiza continuamente la información sobre el brote y las evaluaciones de riesgos utilizadas por los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea en sus acciones de respuesta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está coordinando los esfuerzos a nivel mundial.

Por otra parte, las asociaciones de veterinarios y entidades que trabajan con animales de compañía han emitido un comunicado en el que confirman que hasta el momento no existe ninguna evidencia científica que indique que las mascotas son portadoras o transmisoras del COVID-19.

Todas las clínicas veterinarias del Estado siguen diariamente, desde hace muchos años, un protocolo de limpieza y desinfección riguroso y del más alto nivel (bactericida/fungicida y viricidas) que impide el contagio y/o transmisión de los virus, bacterias y hongos entre los animales y las personas.

Igualmente, reiteran los veterinarios que las mascotas no desarrollan ningún papel en la enfermedad provocada por el coronavirus, como señalan los estudios científicos realizados hasta el día de hoy.