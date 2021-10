No faltan galenos

¿Quién hoy día que esté en el mundo puede tragarse esa noticia de los medios de que hacen falta médicos?

Sólo alguien que esté muy encerrado o en su ombligo a diario.

Es un copiar y pegar noticias que salen en la prensa de las distintas provincias, es decir, vas a una provincia y en el periódico dice lo mismo que en la otra aunque esté en la otra punta del país.

Sí señor, un "periodismo de investigación" como ahora le llaman muy exhaustivo.

Lo que ocurre es que la prensa depende del momento, le baila el agua al amo, en este caso que nos ocupa hoy a los políticos.

Algo sacan de provecho de ellos para que los pongan siempre en la portadita.

Y para disimular un poco de vez en cuando parece que les tiran pero no.

¿Reciben dinero los medios de ellos?

Transcriben fielmente lo que los señoritos quieren decir.

Una carrera de periodismo tirada a la papelera.

No, no hacen falta médicos, hacen falta más jefes de planta que no estén vendidos.

No hacen falta más médicos sino sindicatos que no estén vendidos.

No hacen falta más médicos sino que sobran políticos que no estén vendidos.

Pero sí que sobran médicos acomodados y sin vocación.

Una depuración en la sanidad donde se mire al ser humano que sufre por su enfermedad y ese médico pueda ponerse en su piel es lo que nos falta.

Sobran personas que miran a otras por encima del hombro.