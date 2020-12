Nuestra nueva realidad

El desastre de Anual fue el resultado de la acción irresponsable por, entre otras razones, desconocimiento del terreno y del armamento de un enemigo al que se pretendía quebrar con resultado trágico para los atacantes.

Es mi opinión que empieza a percibirse de forma similar a los prolegómenos de aquel desastre, la aparente pero falsa fortaleza basada en la mutua dependencia que la inestabilidad y debilidad que individualmente afecta a los doctores Iglesias y Sánchez que evidencia la marcha suicida de ambos, solo entendible como camuflaje de miserias que desconocemos.

El primero quien, con el beneplácito del Dr. Sánchez, está usando al también Dr. Echenique como ariete contra de la Monarquía, representación del SISTEMA que nos dimos y ello con la pretensión de llevarse también por delante al resto de las Instituciones que lo sustentan.

Un Dr. Echenique que, en mi opinión, expele una dañina toxicidad posiblemente refleja del odio que siente por sí mismo, consecuencia probable de las heridas por las que sangra. Personaje al que dada su evidente condición se le prodiga un trato de exquisita cortesía y deferencia que él devuelve jalonada de insultos y descalificaciones tanto en forma como fondo de miserable vileza contra aquellos que entiende no son de su cuerda.

El Dr. Sánchez, personaje del que se ha dicho todo y de todo tampoco tiene otras opciones en tanto que impulsor y creador de este híbrido o mejor engendro antinatural del Gobierno de condición socio-chavista que padecemos y en el que se evidencia su dependencia del Dr. Iglesias, viga maestra sin la cual esta tragicomedia transcurrida en un mundo onírico para ambos, se derrumbaría.

Y en este desbarajuste en que nos encontramos, entra el juego de imbéciles que se trae nuestra penosa y suicida derecha con la curiosa salvedad de Cs., partido a quien confieso desprecié en el pasado y que es estos momentos, bien por sentido de Estado o inteligencia es el único con comportamiento racional y argumentos para rescatar al Dr. Sánchez "de algo que más que su mal sueño, su pesadilla" para a renglón seguido, hacerlo con España. Esto confirma una derecha que bien por ego o por carecer de alguna idea que no sea el engorde de unos resultados electorales individuales que de nada le servirán, mueve más a la indiferencia que al desprecio, hecho que describe a la perfección aquella frase "¡Que se joda el coronel, que yo no me como el rancho!"

Volviendo a nuestros protagonistas, tenemos a un joven ambicioso que estima como cretinos a la práctica totalidad de los ciudadanos y que entiende que todo se aprende en los libros que dice haber leído. Aprendiz revolucionario, activista de eslóganes de asamblea, gatito que los medios nos ha vendido y hecho percibir como tigre con aspiraciones que, sigue sin percatarse no ha dejado de ser aquel joven burgués ahora devenido en mamporrero para los fines de un SISTEMA que falsamente dice aborrecer, pero qué cree cambiará todo salvo su nuevo estatus en la "nueva normalidad"

En definitiva, un joven con pretensiones y titulación universitaria obtenida entre asambleas y guateques al que muchos percibimos como cursi insoportable con verborrea al que la persona más inteligente que he conocido describiría como "alguien que en cinco minutos larga todo cuanto sabe".

Todo lo anterior confirma que pensar, pero no hacer nada, es lo realmente peligroso, mucho más peligroso que dejar que lo hagan estos individuos sin pensar como creo ocurre en la actualidad y contar, así lo perciben, con unos ciudadanos alienados y afectados de cobarde abulia después de años sometidos a intensa preparación, "lo que a priori no es descartable", pero sin caer en la cuenta, dada su inmadurez mental, cultural y dotados de personalidad irresponsable que los ciudadanos, hoy seriamente anestesiados despertarán por los ladridos de la jauría con enorme violencia.

Cierto es que en este pandemonio se está librando una batalla cruel, una muy especial partida de ajedrez en la que los personajes descritos son simples peones, aficionados que juegan por cuenta de terceros lanzando un furibundo ataque sin retorno posible para ellos, individuos que parecen no percatarse de la existencia en esa carrera que conduce a la nada deque se defenderán, mucho más allá de lo que podría suponer su improbable caída, el jaque mate con caída por derribo de la figura del Rey que pretenden.