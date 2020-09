La nueva anormalidad

Habla el Presi.

Todos unidos, a mí. La unión, nueva, anormal; es lo que impongo. Unidad = yo.

Un "nuevo clima político", el mío. Dejar los partidismos, menos el mío.

Hay que elaborar nuevos presupuestos, que todos debéis aprobar. Somos muy conscientes de que tienen que ser progresistas, o sea, míos. Ni consulto ni comparto, ni admito participación, consejo ni enmiendas de otros partidos no míos. Son mis presupuestos y tenéis que arrimar el hombro. No se admite otra cosa, los progres somos nosotros, así, pues, dejar de lado vuestros planteamientos y apoyarnos.

Para exponer mi nueva anormalidad tengo aquí presente a casi todo mi gobierno, porque es mío y me respalda, por la cuenta que les tiene...

Vosotros los grandes empresarios de España, sois mis empresarios y tenéis que apoyar, respaldar y poner money para mis proyectos, todos unidos haremos mi política progre. "Somos muy conscientes" de que todos tenéis que apoquinar, tenéis que ser solidarios conmigo.

Los partidos de la oposición, tienen que dejar de lado lo suyo y aceptar el arrimar el hombro, la carga que yo me he echado encima en este gobierno es muy pesada y muy dura, tenéis que ayudarme a soportarla, no a deshacerme de ella, sino a pujar por ella. Todos unidos conmigo, la unidad es lo único que me sacará de este abismo en que he metido al País. No, a ese País le he metido muchos millones, que eran de España; mi abismo es precisamente España, en él la he metido.

La unidad os reclama. La unidad soy yo, lo mío, estar conmigo, aprobarme y seguirme...(al abismo). Allí me falta por meter algunos partidos, pero tengo ya a muchos allí metidos:

- Tengo a la justicia bien metida. Tengo a la fiscalía...¿eh?¿de quién depende?...Pues eso.

- Tengo a la economía, muy aplaudida por mis lacayuelos. Eso fue genial!

- La sanidad mía ha curado a decenas de miles del covid ese. Y sigue curando !

- La educación, mi educación. Bueno, esa es bien conocida de todos, mejor no hablamos de ella.

YO, he formado un gran gobierno, el más grande de la historia de España. Eso fue idea de mi gran consejero -que no es ni socialista ni siquiera español, pero es muy poderoso- y es muy previsor; me dijo: "Un gobierno fuerte y opresor tiene que ser grande". La cita no es suya, pero se la apropió, es poderoso, tiene mucho money.

El socialismo-comunista, por la amplia experiencia de los países que nos preceden, sabemos que tiene que ser muy unido con el líder, alejado de igualdades, opresor de las clases medias, agresor de la dignidad, supresor de libertades, asesino de los más débiles, muñidor de rebaños, despreciar al necesitado y crear mucha miseria. Ahí estamos !!! Todos unidos en la labor, unidos con el líder a quien el país pertenece; y no al pueblo.

Soy el centro del universo España y todo, todos deben girar en torno a mí. Serán 40 meses para empezar; pero si estamos todos unidos, podrán ser muchos, muchos años más.

Recordatorio: (Sr.) Sánchez, la unidad la tiene Vd. en Alsasua. Allí están todos unidos con el ministro del interior, con el ministro vicepresidente, el ministro de justicia, el delegado del gobierno, fiscal del estado, etc. todos muy unidos para escrachar a la Guardia Civil. Unidos con medio pueblo que sabe hacerlo de la forma más abyecta, ruin y odiosa que han visto los siglos. Vd. es el soporte responsable de esa UNIÓN.

NOTA: Este breve extracto de la sustancia del extenso discurso emitido en solemne receptáculo para "el oro y grana" social de la España más actual, ha sido traducido y adaptado para el vulgo menos adepto a la causa.

Drociano