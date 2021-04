Nuevo cargo – Nuevas cargas

Gran novedad en el gobierno del Sánchez

El comunista más furibundo de la "bananera España pro-republicana", se ha destapado ¡Oh sorpresa! ¿Saben qué "chaqueta" se ha puesto? O le han puesto y se siente ¡encantado de la vida!

Pues todo un chaquetón del máximo precio visto en los últimos siglos: la Agenda 2030, esa es ahora su vestimenta de super-lujo; NUEVO CARGO. Si prospera se plantea asaltar el reino de España ¡al acero nada menos! ¿No hay delito en tales amenazas- pretensiones?

Este "señor" es ahora el correveidile español para los super-millonarios que gestionan el mundo a base de mucho dinero -que por cierto nos roban a los españoles entre otros muchos -, con tal ayuda podemos esperar nuevos robos…

El vídeo del día Llegada de Sánchez a Dakar (Senegal)

Pues eso, nuestro emblemático comunista compinchea ahora con los plutócratas mundiales. ¡Para verlo y no desmayarse! Comunismo en estado puro. Conversión al multi-millonarismo, comunismo en esencia pura. ¿A cambio de qué precio? ¿Cuánto nos va a costar la broma? ¿Con el dinero de quiénes va a pagar los grandes honores y la broma que eso cuesta?: NUEVAS CARGAS, no cabe duda.

Y bien, ¿cuánto de común(sin ismo) va a repartir a los pobres, a las colas del hambre, a los des-empleados, des-heredados, des-cabalgados, des-cerrajados, des-ERTESados, des-autonomizados, des-pedidos, des-TODO?

Como buen-eximio comunista esperamos, deseamos, solicitamos, rogamos ¡suplicamos! que haga algo por todo ese proletarizado colectivo-mundo que sus, ahora camaradas de la nomenclatura (la española y la Mundi-Agenda 2030) han reproducido a imagen y semejanza de la URSS de hace un siglo.

Esperamos, deseamos, etc. etc. verle pronto por las colas del hambre repartiendo algo de lo que tanto les sobra a sus jefes-camaradas, esos con los que ahora se codea; llámense Bill, George, Sundar, Jeff, Mark, Tim, Jack, Sánchez, Biden...y demás nomenclatura que Vd. bien conocerá.

¡Qué des-ilusionante! tener a un auténtico comunista codeándose con todos los amos del dinero comunistarizados y muñidores de nuestras vidas des-TODO; esos arregla-mundos 2030 que nos quieren hacer felizmente guiñapos de su NOM (nuevo orden mundial).

Bueno, a ver, cuéntenos algo de su nueva chaqueta, de sus nuevos emolumentos pues a su antecesor le fue muy superavit en el cargo. ¿Ha previsto ya su residencia? Esperamos sea otro casoplón, no va Vd. a ser menos...

Y, por favor, explique a los ignorantes españoles qué es eso de la Agenda 2030, porque no lo sabemos, solo nos suena y hay quienes piensan que su vida va a ser jauja incluso antes de esa "fatídica" fecha. Ya sabe Vd. que la gran cultura comunista fue siempre muy transparente, abierta, popular, clara y veraz. Todas las clases sociales igualadas, todas lo sabían todo...Eso esperamos de Vd. señor Don Enrique Santiago. Y, como buen colega de D. Mentiras, nos mentirá en todo y siempre para que traguemos con lo que sea.

¡Qué suerte la nuestra, tener al más destacado comunista español de hoy día a la altura y colaborando con los grandes, inmensos plutócratas, los mayores capitalistas que han visto los siglos! ¡Maldita suerte! Esos-estos explotadores de la humanidad que nos dirigen con promesas de aniquilación. NUEVAS CARGAS.

¡Qué maravilla, ya están instalando el transhumanismo! ¡Nada más lamentable! Y todo lo que viene detrás, delante, al lado derecho donde le han situado a Vd. Don Enrique ¡Cuántos honores los suyos! Vd. será el sicofante, el petimetre de la banda mundialista. Vd. va a ser el gran reseteador de la España sanchista. Algo así como el nefelibata de turno colocado en esa posición por su gran amigo Pablito, a quien Vd. sucede como tarúpido para que haga de carmándula sirviente de sus señores: Don Nadie servidor de Otros para desgracia de casi todos. NUEVAS CARGAS.

Pues que Vd. lo sufra bien; nosotros trataremos de ponérselo difícil para que el aplastarnos, al menos resulte peleón. No cabe duda que hoy está tan claro todo el sistema de desgobierno, con Vd. añadido, que un solo voto para Sánchez sería de un auténtico estúpido; pero si son millones, lo son de estúpidos o de disfunción mental, por votar tanta estupidez de fanático como la que nos ahoga, sea uno o millones que le votan. Yo no creía que en España había tantos, pero ahora ya no me fío.