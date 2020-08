“Okupas” legitimación y desalojo urgente

Dicho lo anterior, que creo es muy importante, resulta claro que el tema de los OKUPAS es un problema de gran calado y muy actual, que ha aparecido mucho más en este verano, ya que se han incrementado bastante las “okupaciones” y eso ha llevado consigo que haya opiniones para todos los gustos, con diferencias en la calificación de varios Magistrados y juristas de prestigio en este campo. Pues bien, por mi parte tengo que hacer constar de antemano que mi especialidad no es, como todos saben, el derecho penal, pero dispongo de suficiente información al respecto para hacer constar, de forma general, lo que considero deben incluir las nuevas, imprescindibles y urgentes disposiciones legales que modifique la actual normativa, con independencia de donde y cómo se incluyan en el Código Penal y Ley Enjuiciamiento Criminal, en el primero calificando la pena y en el segundo la forma de actuar por el actor, Fuerzas de Seguridad y por el mismo Juzgado, con claridad absoluta, para que no haya dudas y distintas valoraciones por unos y otros, pues no hay que olvidar nunca que el art. 33 de la Constitución reconoce la “propiedad privada” y el art. 18.2 determina que el “domicilio es inviolable”, lo que permite, como a continuación se verá, que tengan capacidad de denunciar todos aquellos que tenga su domicilio en la vivienda “okupada”, naturalmente con titulo suficiente.

Denuncia

Que se puede presentar en la Comisaria o Guardia Civil, de la zona donde se encuentre la vivienda. Dichas fuerzas de seguridad deben mandar preventivamente efectivos de las mismas y requerir a los “okupas” que están en la misma para el abandono voluntario, pues en otro caso se pasará al Juzgado de Guardia que corresponda.

Tramitación

Si esta actuación de las Fuerzas de Seguridad no tiene resultados, como antes se ha dicho, se debe pasar la denuncia al Juzgado de Guardia que corresponda con toda urgencia y que debe ser ratificada allí por el denunciante.

En todo caso, el Juzgado tiene que realizar un trámite procesal urgente, de tal manera que en 48 horas se dicte orden de desalojo y su ejecución por las fuerzas de seguridad que corresponda. Este plazo procesal puede ser de 4 días máximo si el denunciante no es el propietario, conforme se indica en el párrafo anterior y ha habido que requerir a la propiedad.

Legitimación activa y pasiva

a) En el caso de que sea el propietario quien denuncia, debe bastar con nota simple del Registro de la Propiedad, pues la escritura pública da constancia de la compra, pero no que luego se hubiera vendido. Lo mismo digo para el “usufructuario”.

b) Cuando el denunciante se trate de cualquier otra persona que tenga derecho legal al uso el arrendatario o precarista, entre otros, el Juzgado debe poner en conocimiento de la propiedad en un plazo de 24 horas la denuncia presentada (datos que debe facilitar el denunciante) y dicha persona debe contestar lo que proceda en 48 horas, siempre días hábiles, considerando el silencio como plena conformidad con la denuncia. Si comparece y niega la validez del título, la denuncia debe ser archivada, sin perjuicio de las reclamaciones o indemnizaciones que correspondan entre las partes, pero ya a través de la via civil.

c) Que en ningún supuesto sea necesario determinar el nombre de las personas que estén en el piso, pues eso no suele ser fácil de saber, más bien todo lo contrario, pues el “okupante” sabe que no debe facilitar datos.

Plazo de la denuncia

El mismo no puede ser excesivamente corto y se contará siempre a partir del conocimiento de la “okupación”´pues es bueno que el titular de la vivienda intente convencer a los que han entrado en la misma sin título, incluso dando un plazo personal de desalojo antes de la presentación de la denuncia penal correspondiente.

Delito y penalización

La pena impuesta tiene que ser lo suficientemente importante, no como ahora, para que se lo piensen bien los que llevan adelante la “okupación” y sus “asesores”, que evidentemente los hay, aunque resulta evidente que todo que sea sanción económica será casi imposible de cumplir.

Servicios Sociales

Que por el Juzgado se dé cuenta inmediata a dichos Servicios Sociales, por si consideran oportuno facilitar una vivienda o cualquier medio de asentamiento, aunque sea temporal, si los “okupas” requieren ayuda humanitaria, a tenor de lo dispuesto en el art. 47 de la propia Constitución.

En resumen, es claro y se trata de una petición de toda la sociedad. que resulta urgente modificar la legislación para que no haya tanta facilidad de “okupación” y sobre todo dificultad de indefensión, como ocurre ahora mismo, donde la actuación es muy dispar en el fondo y en la forma en cada Juzgado, seguramente por la poca claridad en las normas legales actuales, pues quien tiene título suficiente para residir en una casa (tanto si es la ciudad de su empadronamiento como en lugares de vacaciones) está con miedo y preocupación de lo que puede pasar en cualquier momento, sin que encuentre defensa suficiente de sus derechos, a pesar de que, como ha quedado dicho, es la propia Constitución la que reconoce y ampara la propiedad y el domicilio, correspondiendo al Estado, como también se ha indicado anteriormente, ayudar, en su caso, a las personas necesitadas, pero nunca a cuenta del ciudadano.

Por último, todos sabemos que existe una “mafia” o personas individuales que se encargan de forzar la salida de los “okupas”, con actitud de fuerza y amenaza física, pero lo que realmente me preocupa es que en el telediario del mediodía del día 18, una importante cadena de TV hiciera entrevistas a varios de esos “forzudos”. Una pena.